Solicitan con urgencia plaquetas para la niña Carla Yamileth en Culiacán, Sinaloa

Culiacán.- Familia de la pequeña niña Carla Yamileth López Aboyte de cuatro años de edad solicita a la ciudadanía de su apoyo para lograr conseguir tres donadores de plaquetas tipo O positivo, esto después de que la niña adquirida una bacteria tras recuperación médica de una cirugía por un tumor en la cabeza.

La niña se encuentra en el área de terapia intensiva del Hospital Pediátrico de Sinaloa desde hace un mes, por lo que es urgente lograr conseguir los donadores de plaquetas que le ayudarán a establecer su estado de salud.

Carla Kateli Aboyte Castro madre de la pequeña mencionó que hasta el momento no ha sido posible conseguir los donadores debido a que muchas personas por estar vacunadas contra el Covid-19 no pueden donar y otras porque no han sido compatibles, situación que pone en dificultades la salud de su hija Carla Yamileth.

"Ahorita está en terapia intensiva, hace un mes y medio la operaron de un tumor de su cabeza, pero estando aquí en el Hospital le cayó una bacteria en su catéter central y es lo que ha provocado que le consuman sus plaquetas y es lo que requiere con urgencia", expresó la madre.

La familia mencionó que son originarios de Sinaloa de Leyva por lo que él no conoce a nadie en la ciudad capital y no tener otro tipo de apoyo están con dificultades para cubrir gastos médicos, estancia y lograr conseguir donadores.

Para quien deseé apoyar a la familia en la situación ya sea con la donación de plaquetas tipo O positivo o bien apoyo económico pueden contactarlos al número de teléfono 6871305408.