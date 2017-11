Solicitan maestros, destitución de Víctor Corrales

Culiacán, Sinaloa.- Por los actos irrespetuosos que se registraron en la sesión ordinaria del Congreso del Estado del pasado jueves 23 de noviembre, dirigido a los maestros jubilados del movimiento Somos Más que 53, los docentes acudieron al recinto legislativo para presentar un documento solicitando la destitución de Víctor Antonio Corrales Burgueño como presidente de la mesa directiva.

El docente activo, José Angel Beltrán Renteria informó que dicho documento fue presentado ante la oficialía de partes del Congreso, en el que se argumenta que los presentes, en la pasada sesión, fueron ofendidos por parte de Corrales Burgueño, cuando este realizó una seña obscena, para después retirarse al salón en donde se le daría continuidad a la sesión de manera privada.

Dentro de las exigencias que se solicitaron por parte de los docentes fue la petición de la disculpa pública del presidente de la mesa directiva dirigida a todos los maestros del SNTE 27 y 53, así como dijo,

"Se exige al pleno la destitución inmediata del presidente de la mesa directiva, así como aplicar las medidas correspondientes sancionatorias a su persona con base a lo que establece la ley orgánica del honorable congreso del estado de Sinaloa, en su título segundo", puntualizó.

Beltrán Rentería aseguró que van a continuar buscando que los legisladores les resuelvan las problemáticas del retraso de pagos a jubilados, así como la entrega de los fondos de vivienda y la pretensión de modificar la ley del Issstesin, que argumentó, esto afectaría a los maestros.

Será en la sesión ordinaria el próximo martes cuando se harán presentes de nueva cuenta en el recinto legislativo para continuar presionando a los diputados para que tomen en cuenta a sus solicitudes, así como dijo, se comprometen a mantener el orden en el lugar en base a los resultados de dichas peticiones.

"En cuanto al resultado de ellos, de nuestras peticiones,cómo resuelvan, cual sea el vínculo, porque no les venimos a pedir algo que no está en sus manos, sino por lo que por ley ellos deben de hacer, atender a los grupos vulnerables, que no se enreden. Vamos hablar fuerte, recio, para que nos escuchen y nos atiendan"; recalcó.

Por su parte, la maestra María Guadalupe Preciado Ponce, agremiada del SNTE 27 informó que pidieron una audiencia con las comisiones de educación, hacienda, puntos constitucionales, ya que hace 4 años presentaron una iniciativa de ley que no se ha dado seguimiento, en donde se solicita que los 25 días de aguinaldo que se les quitó injustamente a los maestros de la sección 27, cuando se jubilaron, se los paguen, esto de un total de los 60 días que se les debería de ver reflejados.

La maestra aseguró que ya son más de 25 años que no se reciben esos días que se les retiró, afectando a más de 12 mil docentes.