Solicitan seis donadores de sangre para Yanitzia, joven internada en el Hospital General tras un accidente

Culiacán Sinaloa.- Familiares de la joven Yanitzia Elena Rivera Chaidez de 22 años de edad solicitan el apoyo de la ciudadanía para lograr conseguir seis donadores de sangre que requiere para poder ser transfundida y así realizarle dos operaciones de urgencia.

La joven se encuentra internada en la cama #115 del Hospital General en Culiacán y será operada de una lesión en el hueso fémur a la altura de la cadera y parte de un talón, esto tras un accidente.

La familia se encuentra desesperada por lograr conseguir los donadores de sangre ya que de ello depende la salud de la joven, para poder ser operada.

Los tipos de sangre que son compatibles para la donación sanguínea pueden ser (A+)(A-)(O+)(O-), para quienes sean de este tipo de sangre la familia pide la solidaridad de todos para lograr que Yanitzia se recupere y salga adelante, pues por el momento tienen que aplicarle dos dosis diarias.

Carolina Chaidez hermana de la joven comentó que pese a que la joven cuenta con seguro tienen que buscar y pedir prestado para poder cubrir los gastos médicos, además de estar pasando por una situación difícil que no se esperaban vivir.

"Ahorita el llamado es apoyar, todos podemos recurrir al apoyo de los demás no estamos exentos de pasar por una situación difícil en la que se ocupe el apoyo de los demás, porque no todos pueden donar, en estos casos no debe importar el estatus social de cada quien sino ser más empáticos y apoyar", expresó la familiar.

La hermana de Yanitzia comentó que el tema de la pandemia como otras enfermedades ha complicado aún más la situación y el conseguir donadores de sangre, pues los requisitos ponen muchas trabas y no todas las personas son aptas para donar sangre.

Quien deseé apoyar en la causa de la familia y apoyar a la joven Yanitzia pueden contactar a su hermana Carolina al teléfono 6672364286.