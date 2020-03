Solo cien camas hay en Sinaloa para Coronavirus

Sinaloa.- Tras afirmar que en Sinaloa no hay más casos de coronavirus confirmados, solo dos sospechosos a la espera de los resultados de la prueba para Covid-19, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, confirmó que de las cerca de 600 camas para aislamiento que hay en el sector de la salud del estado para la atención específica de este virus, solo hay alrededor de cien; es decir, camas de terapia intensiva o nivel 7.

Aun así, el funcionario afirmó que hay capacidad física instalada en los diferentes hospitales de segundo y tercer nivel, tanto del sector público como privado, y si se requiere ampliar esa capacidad en su momento será valorado.

Recordó incluso que solo el ocho por ciento de las personas que enferman de coronavirus se desarrollan como casos graves, y cerca del cuatro por ciento requiere atención en unidades de terapia intensiva, por lo que se prevé que la mayoría permanezca aislada en su hogar, como hasta ahora ha ocurrido en la mayoría de los casos que han confirmado en el país.

Instalan filtros carreteros

En conferencia de prensa junto al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, el doctor Encinas Torres informó que, aunque Sinaloa sigue en la etapa uno (casos de importación), y se prevé que en dos semanas empiecen los brotes comunitarios que corresponderían a la etapa dos, debido a la situación que esta cepa ha generado a nivel nacional e internacional se optó por la instalación de dos puntos de revisión en los accesos norte y sur al estado para atender a quienes lleguen o vayan de paso.

El primero ya se instaló el jueves al norte de Sinaloa; el otro estará listo a más tardar el próximo lunes. En ellos habrá un médico para la revisión de pasajeros y migrantes, lo que ayudará a la detección oportuna de casos sospechosos; también distribuirán información asertiva de prevención y promoción a la salud, tales como el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, así como limpieza de objetos y enceres en casa y el trabajo.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel y Encinas indicaron que se reforzará la presencia de médicos en los filtros en aeropuertos, en los puertos marítimos de Mazatlán y Topolobampo, en donde aseguran hay personal de sanidad internacional, y lo mismo harán en las terminales de autobuses, puntos de afluencia en los que además de revisiones aplicarán un test para saber el estado de salud de quien llegue y así detectar casos sospechosos: «En los aeropuertos se reforzará la presencia de médicos, sobre todo en momentos de mayor llegada y salida de vuelos y pasajeros. Se les aplicará un breve cuestionario de cuatro o cinco preguntas que ayuden a identificar casos sospechosos, esto para saber el nombre de la persona, de dónde viene, su teléfono y cómo se siente», detalló.

Ante el cuestionamiento de que algunos filtros sanitarios en estos puntos referidos no se observan, el gobernador mencionó que por eso la instrucción es reforzar las acciones preventivas en terminales, en donde «efectivamente, no hay, por eso va a haber», e insistió en que van a «respaldar, a cuidar y a proteger, a trabajar de la mano con la sociedad porque es una tarea conjunta».

Sin cancelación de actividades

Cuestionados sobre las decisiones que se han tomado en otras ciudades y en universidades para suspender actividades y actos masivos, Ordaz Coppel dijo que en la entidad se irá evaluando conforme vaya evolucionando el virus, pero añadió que por lo pronto no se prevé la suspensión de clases ni se tienen programados eventos públicos masivos en el corto plazo. Y aunque está próxima la Semana Santa, una fecha de alta afluencia hacia las playas y otros sitios de recreo en la entidad y hacia otros estados, el mandatario dijo que llegado el momento será valorado.

Adelantó que, hoy, el secretario de Educación sostendrá una reunión con la SEP federal para evaluar la situación.

Hizo énfasis en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, de higiene personal y de limpieza como apoyo a las medidas implementadas por el Gobierno federal, pero, sobre todo, que la población mantenga la calma y la tranquilidad para no reaccionar con miedo porque el pánico paraliza y genera desinformación.

Se refirió a la difusión en redes sociales de videos e información de gente que no es especialista y que solo confunden y distorsionan, por lo que llamó a estar atentos de los canales institucionales. Incluso recordó que en Sinaloa el secretario Efrén Encinas es la autoridad técnica que conoce y se asesora con especialistas para nutrir a la población de lo que está pasando.

Brigadas itinerantes

El gobernador dijo estar convencido de que hay que exagerar en las medidas contra el Covid-19, y ante ello adelantó que las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa serán convertidas en centros de valoración, y adicionalmente implementarán brigadas itinerantes en colonias populares, sindicaturas, campos pesqueros y zonas donde hay trabajadores agrícolas.

Cuestionado sobre si es necesario realizar escaneo infrarrojo aleatorios a personas a su paso vehicular por Sinaloa, el secretario de Salud aclaró que ahorita en el escenario uno en que se encuentra la entidad no está indicado ese tipo de acciones: «No hay que causar temor ni mucho menos pánico, porque nos puede hacer más daños el pánico que la enfermedad en sí. Haremos las medidas de mitigación y de contención normadas, y por supuesto que preparados para la detección oportuna de aquel caso que así lo amerite».

El manejo de casos sospechosos

Sobre los dos casos sospechosos de Los Mochis, el secretario de Salud refirió que reúnen el criterio de sospechosos porque tuvieron contacto con zonas de riesgo donde está confirmada la enfermedad, particularmente en Estados Unidos y Europa; pero los pacientes están asintomáticos, en sus casas y se está a la espera de los resultados.

Es una mujer de 29 años y un hombre de 40. El tercer caso sospechoso que se tenía en Culiacán ya fue descartado, porque la prueba dio negativo. Un hombre de 45 años de edad.

Sobre el protocolo de abordaje de la persona establece que si alguien presenta síntomas respiratorios como dolor de garganta, estornudos, secreción nasal, dolor de cabeza, temperatura arriba de 37 grados, el siguiente paso es saber si en esos últimos catorce días el paciente ha estado en alguno de los países de riesgo como Estados Unidos, China, Italia, Singapur, Irán, Japón y demás o bien que haya estado en contacto con alguna persona confirmada ya de Covid-19.

«Si no reúne ese criterio de la pregunta, no se debe preocupar, no reúne condición de protocolo para prueba de detección de Covid-19».

El doctor Encinas añadió que en caso de una contingencia, todo el sector de la salud institucional estará abierto para todos, sea o no derechohabiente, y para ello todos los hospitales de segundo y tercer nivel cuentan con cuartos aislados.

Sobre la realización de la prueba para Covid-19, el secretario explicó que esta solo se aplica a pacientes que reúnen el criterio de caso sospechoso, y aclaró que en caso de que se trate de un paciente con síntomas graves, pero que no tenga antecedentes de viaje a uno de los países infectados o no haya estado en contacto con algún paciente positivo de Covid-19, no se le aplica la prueba, y el caso es tratado como influenza estacional.

Para quienes igual tienen síntomas gripales y no reúnen el criterio de sospechosos por no haber viajado ni entrar en contacto con un caso positivo, ellos pueden permanecer en casa hasta que mejoren.

«No ser irresponsable», pide el PAN al Gobierno

Que se ponga la atención debida al problema de salud que se atraviesa, exigió el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, luego de que la Organización Mundial de la Salud decretara pandemia mundial por el virus Covid-19, el cual ha cobrado miles de vidas a nivel internacional, y ni México ni en Sinaloa se han tomado medidas precautorias serias por parte de las autoridades, dice: «En el caso de nuestro país y Sinaloa, no vemos ninguna medida que venga a prevenir, y la tarea de un gobernante es prevenir. No vemos ningún protocolo nacional que se esté aplicando en algún aeropuerto o terminal de transporte, y eso nos alarma», señaló.

Criticó que el Insabi es endeble y dijo que está «en pañales», ya que aún no se comprende por completo su sistema de operación ni el presupuesto que maneja.

Estrada Vega dijo que a nivel local se observa cómo los hospitales que dependen del estado están en un nivel crítico, y exigió al gobernador Quirino Ordaz que implemente las medidas que se requieran y que no asuma el síndrome de «no pasa nada» de López Obrador.

Cadena hotelera, sin riesgo de contagio

El director de operaciones del Hotel Lucerna, Arturo Ibarra, informó a la ciudadanía que el cuarto en el que se encontraba hospedado el paciente con coronavirus fue sometido a medidas de sanitización que permite la eliminación de cualquier bacteria que ponga en riesgo a los usuarios.

Esta misma medida se aplicó en todo el hotel y áreas de restaurantes, salones, gimnasios, entre otras.

La Coepris entregó un certificado a la cadena hotelera que consta que cuenta con personal capacitado para atender de manera oportuna cualquier otro huésped que presente alguna sintomatología, siendo la primera medida dar aviso a las autoridades.

Hotel Lucerna confirmó haber tenido pérdidas económicas, pero prefirieron garantizar la seguridad del huésped y que este recuperara su salud.

Asimismo, dijo que ante la pandemia se encuentran preparados para tener días sin usuarios debido al temor que la población en el país tiene de viajar a los distintos destinos turísticos en México. Por María Elizalde

Situación en las escuelas.- A reserva de lo que hoy decidan en reunión de la SEP federal, el gobernador dijo que garantizarán la presencia de gel antibacterial en todas las escuelas. Pacientes asintomáticos que tengan antecedentes de viaje a un país de riesgo, la recomendación es que ellos mismos se aíslen en casa, esto para mayor seguridad de la familia y de la población. Pruebas.- Estas se aplican solo a personas que reúnen criterios como síntomas y que hayan viajado a un país con contagio entre personas, así como haber estado en contacto con un paciente positivo de Covid-19. 2 en observación.- Dos casos catalogados como sospechosos existen en Sinaloa en la ciudad de Los Mochis porque estuvieron en contacto en zonas de riesgo, pero no tienen síntomas. Se esperan los resultados.

Sector de la salud pide no caer en pánico

El epidemiólogo Juan Carlos Navarro hizo un llamado a la ciudadanía para que evite caer en compras de pánico de víveres, productos de limpieza y hasta dejar de hacer actividades de su vida cotidiana, esto debido a que el Covid-19 en Sinaloa se encuentra en el escenario uno, que significa que los casos son importados.

Consideró que la población debe enfocarse en las medidas de higiene, en especial aquellas que viajarán a ciudades o países donde se encuentran un mayor número de casos, que se prevenga con el uso de cubrebocas, gel antibacterial a un 70 por ciento y de no ser muy necesario evitar viajar.

La suspensión de clases que hizo el Tecnológico de Monterrey es una medida precipitada en el parecer del sector salubridad, y que debería ser aplicada en un escenario 2 o 3; pero respetan las decisión de este plantel educativo.

El galeno especificó que no existen pruebas que permitan conocer si es verdad que las altas temperaturas inhiben la llegada del virus al estado, por lo que insistió en que el autocuidado es la mejor manera de prevenir ser contagiado por coronavirus. Por María Elizalde

UAS analiza suspender actos masivos

Aunque la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) mantiene por lo pronto las clases en todos sus planteles por considerar que no hay causas para suspenderlas, la próxima semana, con base en un diagnóstico y sugerencias de especialistas en epidemiología, pudieran anunciar la suspensión de eventos masivos ante el riesgo que implica el Covid-19, informó Juan Eulogio Guerra Liera: «Es muy probable que suspendamos nosotros eventos masivos, y lo menos deseable es llegar a la suspensión de clases. Por lo pronto se mantienen las clases, es probable que la próxima semana se pueda anunciar que se suspenden eventos masivos».

Antes de cualquier decisión, esta será argumentada para no generar pánico, dijo.

En el caso de alumnos de la UAS que se encuentran estudiando en otros países o estados de la república a través del Programa de Movilidad Estudiantil, el rector dijo que probablemente tengan que regresar ante la presencia del Covid-19 en los lugares que se encuentran, aunque esta será una decisión de ellos.

La Secretaría de Salud federal recomienda:

1) lavarse las manos con frecuencia;

2) tapar nariz y boca al toser y estornudar con la parte interna del codo; y

3) quedarse en casa si está enfermo o enferma para que pueda recuperarse más rápido y evitar contagiar a otros.

Más información en: http://bit.ly/31eNVMx o llame al 800-0044-800. Será atendido/a por personal capacitado de @SSalud_mx