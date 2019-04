Solo el 30 % de las madres pagaron en las estancias en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mayoría de las madres de familias no han pagado en las estancias infantiles, y algunas que ya recibieron el dinero lo destinaron para otras cosas, informó Héctor García.

El responsable de una de las estancias, las cuales antes eran subrogadas por la desaparecida Sedesol (hoy Secretaría del Bienestar) dio a conocer que este problema se presenta en todas las estancias.

Son alrededor de 44 niños los que asisten a su guardería, donde el 30 por ciento aún no ha pagado. “A algunas mamás ya les pagaron y ellas ya pagaron aquí, pero hay otras que no han pagado, y algunas destinaron el dinero en otras cosas, ya motivos personales”, dijo.

Una de las madres de familia que acudió a dejar a su hijo a la guardería dijo que desde hace dos meses le indicaron que le pagarían, sin embargo el recurso aún no ha llegado.

Cuando nos tomaron los datos me dijeron que en diez días, y ya van dos meses y no me ha llegado nada