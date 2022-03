¡Solo quería caminar sin dolor! Mujer advierte de curanderos que la estafaron en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El dolor de sus piernas y el querer recuperar la movilidad de siempre llevo a María del Socorro Quintero Chavez a ser víctima de un fraude en el que perdió dos joyas de oro y su dinero.

María del Socorro tiene 87 años de edad y se dice enamorada de la vida, porque para ella lo más importante es disfrutarla haciendo lo que más le gusta, que es caminar y bailar, pero al sufrir de un dolor en sus piernas esto le impedía volver a hacerlo, por lo que recurrió a dos personas que le ofrecieron sus servicios como curanderos de este tipo de malestares y solo la llevaron a perder unas joyas de oro al tener que empeñarlas y pagar sus servicios el cual nunca recibió a pesar de haberles entregado el dinero.

“Ellos se hacen llamar Gregorio y Monseñor, tenían su clínica por el bulevar Francisco I. Madero entre Andrade y Ruperto Paliza, pero lo único que yo quiero es que las personas conozcan mi caso y no caigan en este tipo de fraudes, no se dejen llevar por la ignorancia que a veces tenemos como yo”, expresó la adulta mayor al creer en sus palabras sin conocer las verdaderas intenciones.

María del Socorro señaló que toda su vida ha creído mucho en las personas, por lo que en esta ocasión esta vez la llevo a perder parte de su patrimonio.

“A mi me dijeron que ellos curaban y que me tenía enferma una persona, por lo que yo les creí y me cobraron 8 mil pesos, empeñé dos pulseras de oro, estás personas vinieron por el dinero y nunca recibí nada de ellos después”, denunció María del Socorro sobre como cayó en el fraude.

La adulta mayor comentó que su intención no es hacer daño contra las personas involucradas, sino hacerle ver a las personas en general se den cuenta los daños que pueden sufrir al creer en este tipo de personas que ofrecen sus servicios de curaciones.