Solo se permitirá estar una hora en los panteones el Día del Niño y Día de las Madres en Culiacán

Sinaloa.- ¿Eres de los que vas al panteón el Día del Niño y el Día de las Madres? las autoridades municipales de Culiacán, Sinaloa, te recomiendan que vayas dos días antes o después.

También debes estar enterado de que estos días no se permitirá el ingreso a personas adultas mayores y a niños. "No música, no cerveza, cubrebocas obligatorio, máximo 1 hora de permanencia", indica el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) sobre las medidas de estos días festivos ante la pandemia de Covid-19 para evitar contagios.

Asimismo, estará prohibido el comercio en las entradas de los panteones. El titular de la SSPyTM, Oscar Guinto Marmolejo detalló que se mantendrá un operativo especial en estos días para prevenir que se registren percances, se tendrá especial atención en el cementerio 21 de Marzo ubicado en la ciudad de Culiacán, por ser el más grande.

En este camposanto se denuncian asaltos, se cometen asesinatos y robos de tumbas, se recomienda a las personas tener cuidado.

En lo que respecta el Día del Niño, las autoridades municipales recomiendan lo siguiente a los establecimientos de Culiacán, Sinaloa: mantener la restricción en restaurantes (que no son de comida rápida) con una capacidad controlada, uso de gel y cubrebocas, no permitiendo la entrada a niños ni adultos mayores.

Se exhorta a los propietarios de pastelerías y establecimientos de comida rápida a evitar filas y buscar estrategias para entrega en el vehículo del cliente o a domicilio, de tal forma que se eviten aglomeraciones afuera de dichos comercios.