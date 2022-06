“Somos una alianza y equipo de las personas con discapacidades”: Emplea-M

Sinaloa.- El estudiar y convivir junto a personas con discapacidades lo llevó a darse cuenta que no tienen muchas oportunidades y que no hay condiciones ni herramientas para que puedan seguir estudiando y para que, en un futuro, tengan un trabajo estable y lleguen a ser ciudadanos independientes que no requieran siempre de la ayuda de los demás.

Ramón Alejandro Díaz Cossio es un joven con 25 años de edad, es ingeniero industrial y en sistemas apasionado por servir a los más vulnerables. Junto a su madre, Alba Elena Cossio Encinas, y sus dos hermanos, Emiliano Díaz Cossio y Jesús Agustín Díaz Cossio, fundaron hace más de cuatro años la asociación Emplea-M con Causa, de la cual ahora es director y presidente.

Nace con la necesidad de ver las pocas herramientas para ellos, ya que las personas con discapacidad le ponen mucho esfuerzo por terminar sus estudios y, lamentablemente, en la sociedad no hay oportunidades laborales para ellos, y Emplea-M busca resolver esta barrera que existe para ellos.

Capacitaciones

En Emplea-M con Causa, Ramón Alejandro compartió que capacitan a las personas que, a pesar de su discapacidad visual, motriz, auditiva, psicosocial, intelectual con síndrome de Down, tienen mucho talento y con mucho potencial para desarrollarse. Esto es con la finalidad de que se puedan vincular con las empresas y obtengan un trabajo estable bajo proyectos como el Tour del Sabor de la Inclusión, que trata de aprender a elaborar alimentos, baile, modelaje, maquillaje, talleres de pintura y elaboración de manualidades, por mencionar algunas.

“Tratamos de ser una alianza de todas las discapacidades para hacer un equipo y que todos tengan las mismas oportunidades que merecen”. Díaz Cossio platicó que, además de brindarlas capacitaciones, llevan a las empresas y escuelas charlas y cursos de sensibilización para que conozcan por todo lo que tiene que pasar un joven con discapacidad.

Expresó que en la ciudad hay mucho talento de personas con discapacidad, pero que no es valorado por la sociedad, ya que no les dan esa oportunidad de trabajo, sin embargo, hay mucho profesionista, dijo, que supera a los jóvenes que no tienen ninguna discapacidad para desarrollarse en el ámbito laboral.

Ramón aplaudió que desde que fundaron esta asociación han vinculado a más de 50 jóvenes a empresas, así como en universidades para que puedan terminar sus estudios y sigan creciendo como personas.

Aprendizaje

El director de Emplea-M con Causa externó que cada persona con discapacidad tiene diferentes personalidades, pero que todos le trasmiten una inmensa felicidad, lo cual le ha servido para salir adelante y no tener una mala cara ante las adversidades.

El Perfil

