Son insuficientes los esquemas para maíz: UARS

Sinaloa.- Después de que Financiera Nacional diera a conocer que dentro de los esquemas se contemple un seguro general al ingreso mínimo al productor por pérdida, de mil 500 pesos, las asociaciones de agricultores opinan que no es suficiente para lo que se requiere en Sinaloa.

Serapio Vargas, líder de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, destacó que a su parecer es buena la propuesta, pero los montos son insuficientes, por lo que se trabajará para que el ingreso garantizado sea equivalente al promedio productivo de un precio, multiplicado por un ingreso garantizado, que llegue a ser de 4 mil 150 pesos, más la inflación que incrementó este año.

Sin mejora

Así detalló que lo que se plantea es que el ingreso garantizado sea respecto al monto que se encuentre en el momento de comprar, mismo que sería respecto a la bolsa de granos de Chicago, y eso ya se tiene.

“No nos sirve, no nos genera, no nos da garantía, porque estaría quedando muy abajo en el ingreso mínimo, nos queda brincacharcos el traje, no es un traje que nos sirve, pero bienvenido el esquema, hay que negociar todavía las características del traje, no es a medida de Sinaloa”, reiteró Serapio Vargas.

No da certeza

En este mismo tema, Faustino Hernández, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, dijo que lo que se requiere es la certeza en un apoyo de cobertura, lo que no se está generando con la propuesta, por lo que las negociaciones continuarán hasta lo que sea necesario realizar.

“Es el mismo esquema, lo que nosotros queremos es la certeza y la certidumbre de cuánto va a ser el apoyo para la cobertura y si nos van a apoyar en un programa de subsidio que nos lo digan o si no para ver, lo que queremos es la certeza”, reiteró Faustino Hernández, ya que lo que se buscará es entablar distintas reuniones con autoridades federales para llegar a un precio que genere mejores condiciones para los maiceros sinaloenses.