Sospechan que hay fosas clandestinas en el panteón 21 de Marzo, en Culiacán

Sinaloa.- Ya es hora de sacar todos los cuerpos que han sido sepultados de forma clandestina en el panteón 21 de Marzo, en Culiacán, los que fueron depositados en la fosa común, así como en otros lugares, expresó Alma Rosa Rojo Medina.

“La mejor manera de desaparecer un cuerpo es en un panteón, porque allí no los buscarán. Hay personas que se olvidan de las tumbas, y eso es aprovechado por los delincuentes”, por eso urge que se realice una revisión en este camposanto, explicó la presidenta de la asociación Voces Unidas por la Vida, quien asegura que si hay personas capaces de asesinar a otras allí en el cementerio o van y dejan los cuerpos, también existe la posibilidad de que los sepulten de forma clandestina.

Aseguró que algunas personas han denunciado esta situación.

Experiencia

Muestra de que hay personas que han intentado desaparecer cuerpos en los cementerios está el caso ocurrido el 31 de enero de 2020, cuando los restos de una mujer depositados en una hielera fueron dejados en el interior de una tumba en el Panteón Civil.

También, a través de una llamada anónima, les dijeron que en el panteón nuevo de Navolato estaban sepultados de forma clandestina un hombre y una mujer, explicó Alma Rosa Rojo Medina. Por esa razón, a ellos les urge realizar una búsqueda de restos en el panteón 21 de Marzo.

Rojo Medina sigue exigiendo a la Fiscalía estatal que exhumen los cadáveres de la fosa común porque a la mayoría no se les tomaron muestras de ADN, por lo tanto, ahí pueden estar hombres y mujeres reportados como desaparecidos por sus familias.

De manera frecuente, personas han denunciado que en algunas zonas de este cementerio se perciben olores a cuerpo en descomposición. “Cerca de la fosa común salen olores muy fuertes y hay muchas moscas verdes”, señaló un visitante de este camposanto a este medio.

“Fui a arreglar la tumba de mi hijo, y como a eso de mediodía me tuve que ir porque no soporté el fuerte olor a cadáver. Era cerca de donde estaba, pero no quise buscar”, platicó Ramón, un visitante del cementerio.

Para entender...

Peligro en este panteón

El cementerio 21 de Marzo, el más grande del municipio de Culiacán, es un lugar peligroso. En las últimas semanas, se ha corrido el rumor de que no se puede ingresar después de las 23:00 horas porque existe la amenaza de que, si alguien se atreve a hacerlo, será golpeado. También en este camposanto se ve a una gran cantidad de personas sospechosas que dan vueltas y observan detenidamente a los deudos.

También se ha denunciado que, de forma frecuente, los visitantes son asaltados por personas que andan en motocicleta. El lugar más peligroso es hacia el fondo debido a que es una zona muy solitaria, además de que hay mucha sombra. Durante un recorrido realizado en los últimos días, se pudo apreciar que no hay seguridad policial, pese a que el pasado miércoles ahí asesinaron a una persona.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 09 de octubre sobre Covid-19

El Dato

Daños

El cementerio 21 de Marzo está muy deteriorado. En algunas partes, la barda se cayó, por lo que los delincuentes se pueden dar a la fuga de manera rápida por distintos puntos. Los visitantes también tiran mucha basura.