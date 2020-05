¿Sospechas que tienes Covid-19?; llama al Call Center de Salud en Sinaloa

Sinaloa.- ¿Tienes síntomas de coronavirus y tienes temor de ir a un hospital para que te descarten o diagnostiquen?, no te quedes sin recibir atención médica y llama al Call Center de la Secretaría de Salud en donde te confirmarán si tienes o no este padecimiento.

Uno de los principales objetivos de la línea COVID es evitar que las personas lleguen a los hospitales y le apuestan a que se recuperen en casa, explicó Cristian Aldo Muñoz Madrid.

Un equipo de más de 100 profesionales, entre ellos médicos de la Secretaría de Salud, IMSS, Issste, voluntarios y pasantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa están trabajando en este Call Center, con el único objetivo de diagnosticar o descartar casos de coronavirus sin que las personas salgan de casa y con ello evitar la propagación de más contagios.

El esfuerzo de este equipo ha evitado que mil 900 personas hayan terminado en el hospitales y esto ha apoyado en que los mismos no se hayan saturado.

Saber si se tiene o no coronavirus es muy fácil sólo se debe llamar al 7130063, y responderá un operador quien realizará un sencillo cuestionario, al finalizar informará si se es sospechoso o no, en caso de serlo a las 24 horas al paciente se le asignara un médico quien estará monitoreando si los síntomas aumentan no, en caso de los síntomas se hagan más fuertes y sea un caso positivo se le mandará azitromicina a su casa y se le pedirá mantenerse aislado y guardando todas las medidas preventivas correspondientes para evitar contagiar a más personas.

El paciente será monitoreado hasta ser dado de alta. En caso de padecer otras enfermedades o que tenga dificultades para respirar se le canalizará a un hospital.

En la actualidad son 800 personas las que han recibido medicamentos en la comodidad de sus hogares.

Muñoz Madrid de forma personal ha realizado la entrega de medicamento con la finalidad de que las personas contagiadas no salgan de sus domicilios. Ha sido el amor que le tiene a su profesión lo que lo ha llevado a dedicar una gran cantidad de su tiempo a apoyar a personas que han afectadas por la enfermedad y su mayor deseo es que la ciudadanía se cuide y siga todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud para que vayan disminuyendo los contagios.

Para él las cosas tampoco no han sido fáciles y ha tenido que sacrificar la convivencia con su familia durante dos meses para poder ayudar a quienes lo necesitan. No lo dejes solo a él y a todos los que trabajan en el Call Center, tú los puedes apoyar a bajar la curva de los contagios quedándote en tu casa y siguiendo todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud.