"Soy buscadora de tesoros": Recibe Mirna Nereida Medina, premio "Dra. Norma Corona Sapién" del Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Con lágrimas de recordar a su hijo Roberto y a muchas rastreadoras que buscan a sus hijos, esposos y familiares desaparecidos en el estado, Mirna Nereida Medina Quiñónez, fundadora de las Rastreadores de El Fuerte, Sinaloa, recibió el premio medalla de honor "Dra. Norma Corona Sapién", en una sesión solemne en el Congreso del Estado.

Con la representación del Poder Legislativo acudió el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, y el maestro Jesús Iván Chávez Rangel, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el funcionario estatal destacó destacó la importancia de los derechos humanos como el centro de la democracia, que garantiza el entorno de justicia.

"Yo no debería de estar aquí, debería de estar cuidando a mis nietas, esperando en casa a mi esposo y mis hijos, pero me tocó estar aquí, enfrentando esto con mucha dignidad, amor. Cuando me preguntan que hago, digo, que soy buscadora de tesoros, de paz y doy esperanza a muchas familias", dijo al dirigirse a los diputados.

Leer más: Mujeres están muertas en vida tras no saber nada de sus hijos: Madres de desaparecidos en Culiacán

Explicó que las rastreadoras se dedican a buscar a sus hijos y esposos desaparecidos, que primero tratan de encontrar con vida, pero desafortunadamente "los hemos encontrado en una fosa clandestina.

Dijo que este premio es importante, para ella y sus hermanas rastreadoras de El Fuerte, que están disfrutando con sentimientos encontrados, debido a que no debe de haber personas desaparecidas ni rastreadoras.

Destacó que ella trabajó como maestra por varios años y se encuentra orgullosa de ser rastreadora; destacó la importancia del perdón y "yo ya he perdonado a quienes se llevaron a mi hijo y a mi, para seguir viviendo".

"Alguien dice que las rastreadoras apestan, cuando van a la fosa y ponen la varilla en la tierra y sacan ese aroma, para algunos es repugnante; pero a nosotros, el aroma de una fosa es el aroma de la esperanza y que alguien puede regresar a casa", agregó.

Medina Quiñónez encontró los restos de su hijo el 14 de julio 2017, y sabe que él jamás va a regresar a su casa, pero otras mujeres sí tienen la esperanza de que están vivos y van a regresar.

Leer más: ¡Ni una más!: Grupos de feministas marchan por el Día Internacional de la Mujer en Culiacán

Pidió atención psicológica, antropólogos y abogados para los apoyos legales a las familias, porque consideró que no se ocupa dinero, sino el respaldo de las universidades con su asesoría a las mujeres que forman parte de los colectivos.