Soy nominada a este premio porque mi hija no está: Madre de Paloma

México.- La entrega incondicional a las causas humanas le ha valido a la chihuahuense Norma Librada Ledezma Ortega la nominación al Premio Internacional Martin Ennals, una prestigiosa distinción para personas defensoras de derechos humanos.

El hecho de haber perdido a su hija de 16 años, Paloma Angélica Escobar Ledezma, víctima de feminicidio, la promesa de protección que le hizo cuando su pequeña era una recién nacida y la capacidad de ver en cada víctima la misma sed de justicia han guiado a Norma durante sus más de 17 años de labor humanitaria.

Desde que Norma fundó JJusticia para Nuestras Hijas (JPNH) en 2002, una organización no gubernamental que clama por los derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, la activista apoya a familiares de delitos relacionados a la privación de la libertad y la vida de hombres y mujeres. En entrevista para EL DEBATE, Ledezma compartió su historia de vida.

Sentimientos encontrados

Norma es una mujer que tiene una actitud férrea y voluntariosa, que, a pesar de las dificultades, ha sido leal a su objetivo de acercar la justicia y la verdad a las víctimas de delitos relacionados a la privación de la libertad y la vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace poco más de 17 años.

Para Norma, el merecer ser nominada al premio internacional de derechos humanos tiene un sabor agridulce, pues recuerda el porqué de esa nominación, la ausencia de su hija Paloma.

«Me dan esta oportunidad de estar en un lugar para decirle a mi país que lamento tanto que no haya encontrado la justicia que tanto anhelé para mi hija», mencionó, ya que ha sido un camino largo y penoso en el que sigue firme.

«Mi promesa sigue en pie y sigo buscando la justicia, no solo para Paloma. Esta fue la diferencia. Todas esas mujeres, todas esas personas desaparecidas, que llegan aquí con nosotros, pues son mis Palomas», recalcó.

Menciona que sus allegados le dicen que descanse; sin embargo, ella es muy firme y constante en sus actividades. «No puedo negar o cerrar un momento el espacio para recibirlos. Cuando tiene uno estos problemas, esta situación, se acaban los fines de semana y se acaban los días festivos. Lo mínimo que puedo hacer para acompañar a estas familias es estar ahí con ellas, ayudándoles, impulsándoles para continuar», mencionó, pues desde que fundó su organización se ha mantenido trabajando mano a mano con especialistas en la investigación de delitos y asesorando a familiares de víctimas.

Resistencia en las dificultades

JPNH ha tenido éxitos, como coadyuvar en la condena de cinco hombres hallados culpables de homicidio y trata de personas en el 2015; pero el reto es intenso, y su entrega le ha afectado personalmente en repetidas ocasiones a lo largo de su lucha.

«En este caminar, uno se da cuenta de que la gente regresa a su vida, a su mundo. Perdí la familia, la casa, los bienes, el trabajo, la seguridad social, la salud, todo lo que tenía. Todo lo he perdido», lamenta. Norma tiene ya 53 años de edad. Su voz comunica el dolor de la pérdida de su hija, se trata de una herida todavía sin cerrar.

Las palabras de Norma remueven sentimientos y la cadencia de las mismas revela la secuela de una carga emocional llevada por su cuerpo durante los años de lucha.

Recientemente ha sufrido una parálisis facial, el lado izquierdo de su rostro está afectado, y la inmovilidad se extendió hasta su brazo izquierdo; le es difícil articular palabras. La causa del daño neurológico, hasta el momento de la entrevista, carece de diagnóstico certero; pero de lo que Norma no tiene duda es del constante estrés que ha vivido todo el tiempo desde la desaparición de su hija, aunado a las recientes tensiones originadas por esperar una confrontación legal próxima respecto al caso de Paloma, mismo que, a pesar de los años, aún no se resuelve.

Fue un 2 de marzo del 2002 cuando Paloma, quien había ido a su clase de inglés, no regresara a casa a la hora habitual. Sus familiares emprendieron la búsqueda. La joven tenía 16 años de edad.

Repartieron papeletas con su fotografía, recurrieron a conocidos y familiares investigando; sin embargo, no hubo respuesta. Norma también dijo que en aquel entonces, para hacer la búsqueda oficial, se tomaron 72 horas, un tiempo precioso para poder encontrar pistas de su paradero.

Inefectividad y simulación

La búsqueda desesperada por encontrar a Paloma duró alrededor de 27 días, en los cuales se perdió el sueño y la tranquilidad de Norma y de su familia. La búsqueda, además de difícil, era tortuosa, «no había ni servicios periciales, tampoco había atención a víctimas, ni sicólogos, no había nada. Enfrenté el proceso sola, con mi familia. Yo pude ver, pude palpar y vivir la injusticia a la que éramos sometidas en ese momento, nosotros como familia de Paloma, y seis familias que ya se nos habían unido. Pude detectar, palpar, la indiferencia del Estado para la búsqueda de las niñas, en el trato que se nos daba», dijo la activista.

Norma mencionó también que, tanto en su caso como en otros que atendió mediante su organización, la búsqueda se hacía de manera simulada. «No había un protocolo de búsqueda, era como una acción civil la que hacia el Estado, no había una unidad especializada, ni personal especializado. Manejaban que “las muchachas se iban por su cuenta con su novio”, fue lo que me dijeron, pero esto no fue así», lamenta.

Norma y su familia pidieron incluso el apoyo de quien fuera el gobernador del estado de Chihuahua en ese entonces, el licenciado Patricio Martínez García. «El 18 de marzo de ese mismo año me recibe el gobernador y me promete entregarme a Paloma. Unos días después es localizado su cuerpo a cuatro kilómetros y medio de la ciudad», refirió.

El desgarrador desenlace

El cuerpo de Paloma Angélica fue entregado a sus familiares 28 días después de su desaparición, el 29 de marzo del 2002. De acuerdo con su madre, la niña tenía marcas de haber sufrido violencia física y sexual. Cuando le entregan a su hija, Norma se desgarra. «Fue el dolor más agudo que una persona puede soportar, sí.

Todo lo demás ya no tendría que ser más grave, eso fue lo más grave que pude vivir», revivió. Como si no fuera suficiente agravio, el caso fue ensuciado con la siembra de evidencia, pues en el cuerpo colocaron una fotografía de quien había sido su novio para inculparlo. Al darse cuenta de esto, Norma acudió a la Procuraduría General (hoy Fiscalía General) para confrontarlos.

A Norma le parece que querían que su lucha se detuviera desde el principio, apurándole respuestas, aunque estas fueran falsas o inconsistentes, pero su búsqueda de justicia apenas comenzaba.

El recuerdo vívido de su hija

La voz de Norma se quiebra al compartir las memorias que mantiene de su hija. Paloma era una joven inteligente, sobresaliente, cariñosa, hacendosa en casa, alegre y sonriente con todos, muy amorosa. «Amaba tanto a los niños, le encantaban los gatos. La recuerdo con ese anhelo de superarse siempre. Tengo muy particularmente presente su sonrisa y su mirada, sus sueños», solloza.

La madre hizo memoria del momento del nacimiento de Paloma. Recuerda cómo la tomó en sus brazos y le prometió amarla, protegerla y dar su vida por ella, de ser necesario.

Nace una luchadora social

El dolor y la impotencia de Norma resultarían inimaginables. Paloma era la primogénita. Al no haber podido proteger a su hija, Norma volcaría sus fuerzas buscando justicia. Durante los meses consecutivos al feminicidio de Paloma, Norma continuó exigiendo justicia junto a otras familias que buscaban a sus hijas y percatándose de muchas irregularidades en las investigaciones, pero al mismo tiempo se abría la realidad ante sus ojos: «me di cuenta de que, conocimiento es poder.

Teníamos que hacer las cosas diferentes y creo que, en esa promesa hacia mi hija, en esa postura, es cuando decido: uno, confrontarme con el Estado y, otra, acompañar y proteger a las víctimas. Definitivamente ahí, con la muerte de Paloma, nace la nueva Norma Ledezma, y Justicia para Nuestras Hijas», afirmó, pues el mismo año 2002 la activista originó la asociación civil.

Dando pasos buscando justicia

Norma se documentó para llevar el caso de su hija a las instancias correspondientes de derechos humanos, presentando el caso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el año 2003, y siguió preparándose; de manera que el 2005 concluyó su educación secundaria, y para el año 2008 estaba finalizando su preparatoria. Sus metas eran claras, tener herramientas para seguir exigiendo justicia y verdad.

La señora Ledezma, como le dicen muchos allegados que la respetan por su lucha, relató que se las arreglaba para sacar adelante a su familia trabajando en la maquiladora, al mismo tiempo que se preparaba para estudiar y continuar su activismo: «estudiaba por partes, porque no podía con el trabajo y la organización, y aparte batallaba ya para estudiar, porque con tantas cosas y ya no era tan joven», recuerda.

Su trabajo y entrega como activista, sin embargo, le costó en esos años el quiebre de su matrimonio, así como la lejanía de familiares que la apoyaban en la lucha, pues consideraban que era una locura, una obsesión buscar una justicia que, por el sistema, era difícil encontrar.

Activista forjada en la experiencia

Lejos de menguarse su trabajo como activista, se ensanchaba, pues en 2010 empezaron a atender casos de hombres en su organización, debido a la petición de la madre de un joven desaparecido. Sin embargo, las dificultades no cesaban, pues ese mismo año empezó a recibir amenazas de muerte, por lo que se vio forzada a mudarse de domicilio varias veces, lo mismo que refugiarse en un hotel y solicitar protección a la CNDH.

Pese a estas dificultades, Norma decidió estudiar la carrera de derecho en el 2011, finalizando exitosamente sus estudios el año 2016, pero sus conocimientos en derechos humanos no se adquirieron solamente durante su formación escolar, «mi aprendizaje fue más en el acompañamiento de las víctimas, en el acompañamiento con las familias y, por su puesto, en mi propio caminar aprendí a investigar, aprendí a analizar las carpetas, a determinar las líneas, cómo realizar una investigación de una desaparición o de un homicidio, a identificar lo que es la trata de personas y, sobre todo, lo principal: a atender a las familias», resaltó, quien actualmente continúa empoderando a familias en materia de derechos humanos a través de su organización JPNH, y litigando de acuerdo al derecho internacional en su natal Chihuahua.

Premio meritorio en derechos humanos

El premio Martin Ennals es una distinción anual que se otorga en reconocimiento a personas y organizaciones que han mostrado un compromiso excepcional en la defensa y promoción de los derechos humanos, a pesar del riesgo que ello implique.

La organización no gubernamental Justicia para Nuestras Hijas, fundada por Norma Librada Ledezma, el 2002, después del asesinato de su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma, llena los requisitos para ser galardonada en esta categoría, pues desde su fundación ha sido pionera en México promoviendo la justicia en casos de delitos de privación de la libertad y de la vida, los cuales son: trata de personas, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y por particulares, homicidios y feminicidios, mediante la integración de carpetas de investigación, pero además empoderando a la población chihuahuense en el conocimiento de los derechos humanos y la prevención de delitos. (Fuente: http://www.martinennalsaward.org/ y Justicia para Nuestras Hijas A.C.).

200 investigaciones ha apoyado la señora Norma sobre casos de feminicidios y desapariciones, tanto de víctimas masculinas como femeninas, en Chihuahua (www.martinennalsaward.org).

Tres mujeres.- Las nominadas al premio «Nobel en Derechos Humanos» Martin Ennals 2020 son: Huda Al-Sarari, de Yemen, quien ha expuesto la existencia de prisiones secretas y muchos casos de tortura; de Sudáfrica, Sizani Ngubane, lucha por el acceso de las mujeres a la educación y a la tierra; en México, Norma Ledezma está luchando contra los feminicidios y las desapariciones.

2020.- Año en que se entregará el premio Martin Ennals, al cual se nominó a tres excepcionales mujeres. Será en un acto público en Ginebra, Suiza, el 19 de febrero.

Diferencias

2002-2005.- En 2002, después de la desaparición de su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma, Norma Ledezma funda la organización Justicia para Nuestras Hijas, y la consolida como asociación civil el 2005, año en que logra la participación del equipo argentino de Antropología Forense, en convenio con el Gobierno de Chihuahua.

2007-2011.- Con la Comisión Interamericana analizan 11 casos, y en 2008 se crea la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE), que en 2011 se convirtió en la primera especializada en feminicidios.

2012.- Coadyuvan un cambio en la ley orgánica de la Fiscalía y, por decreto, se crea la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, que sigue en funciones hasta la fecha.

Actualidad.- JPNH sigue integrando carpetas de investigación, brindando acompañamiento y asesoramiento legal y sicológico a familias víctimas del delito en Ciudad Juárez y trabajando por la prevención de los delitos de la privación de la libertad y la vida, y la violencia contra las mujeres. (Fuente: Justicia para Nuestras Hijas).