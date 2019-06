“Soy papá soltero y me siento orgulloso de educar a mi hijo”

Culiacán, Sinaloa.- El ser papá soltero para Luis Hernández no ha sido un impedimento para sacar a su hijo adelante, esto luego de que su esposa y madre de su hijo Luisito se alejará de ellos en los momentos más difíciles, debido a que él padece insuficiencia renal y su hijo autismo. Ambos hacen el mejor equipo para apoyarse en los momentos de crisis por sus diferentes padecimientos.

Luis, a pesar de tener días en los que no tiene la energía suficiente debido a las hemodiálisis que le realizan dos veces por semana, se da el tiempo para diariamente llevar a su hijo a la escuela, terapias y pasar momentos divertidos con él.

En este Día del Padre, Luis con gran orgullo celebrará al lado de su hijo y su familia, ya que para él es una fecha especial que representa el esfuerzo y la lucha diaria que realiza por enseñarlo a defenderse de la vida cotidiana.

Para este gran papá, a pesar de los malos sucesos, la vida lo ha gratificado de manera sorprendente, debido a que su hijo le brinda alegría y ganas de buscar recuperar la salud. Luis desea tener la oportunidad de ver crecer a su hijo y facilitarle las condiciones, para que así su primogénito tenga una vida sin discriminación y prepararlo para que en su etapa adulta tenga un empleo en el que pueda desarrollar sus habilidades.

Fuente: El Debate

El padre señala que desde hace cinco años enfrentó este reto de educar solo a su único hijo, enfrentando juntos todos los días la discriminación tanto de familiares, amigos y personas que los rodean.

“Mi enfermedad me impide estar al cien por ciento con mi hijo, por eso mi gran sueño es recuperar la salud y dedicarle tiempo a mi hijo”, explicó.

Así como para Luis este día es importante, el 43 por ciento de los padres de los municipios de Culiacán y Ahome consideran que no siempre se les da el reconocimiento suficiente en comparación con el Día de las Madres , ya que no se tiene una fecha designada especial para ellos.

Por su parte, otros señalaron que esta festividad no tiene tanta promoción, ya que no creen que el hombre es igual a la mujer en la función como padres por una cuestión de costumbres.

Por trabajo me ausento

Otro de los padres que compartió su experiencia fue José de Jesús Camacho, quien por cuestiones de trabajo ha tenido que ausentarse de sus hijos, esto con el fin de darles mejores condiciones de vida, que tengan el acceso a una educación digna, así como la oportunidad de acudir a clases extra escolares por las tardes.

José de Jesús destaca que con un trabajo “normal”, por el sueldo, no pudiera cubrir estas necesidades.

El padre dedicado a la construcción de grandes obras en el país relató para esta casa editorial que ha sido difícil ausentarse en las fechas más especiales para él y su familia, como los cumpleaños, Día de las Madres, Navidad, Día del Niño y vacaciones de verano.

“No habrá nada que me permita devolver el tiempo perdido con ellos, pero si no es así mis hijos no tuvieran la oportunidad de vivir sin preocuparse por cuestiones económicas”, dijo.

Una de las más grandes ilusiones de José es pronto poder emprender un negocio en el que pueda pasar tiempo con sus hijos, estar pendiente de sus tareas y en sus momentos de enfermedad.

Hoy, por cuestiones de trabajo, no se le permitió viajar de la ciudad de Guadalajara, en la que habita desde hace 6 meses, a Culiacán, para poder disfrutar del Día del Padre con sus hijos y familiares.

En el sondeo realizado se les preguntó a los padres cuál es la labor más importante que realizan en el núcleo familiar, destacando el 25.1% que es el de proveer el sustento a la familia para que nada les falte, así como el 38.9 por ciento respondió que es educar y orientar a los hijos.

Entre otras opciones que especificaron fue poner el ejemplo a sus hijos, dar consejos y proteger a la familia.

Preocupación

La mayor preocupación por parte de los padres es dejar un buen legado en los hijos, señalando que se están esforzando por educarlos con responsabilidad y así dejarles una buena educación para que se formen como buenos profesionistas.

Mientras tanto, otros consideran que lo más importante que pueden dejarle a sus hijos son valores y el respeto hacia las demás personas, así como demostrar el amor a los suyos.

La mayoría de los que son papás celebrarán una parte de este día en el panteón, ya que el 43% de los encuestados señalaron que sus padres ya fallecieron y acostumbran a visitarlos en esta fecha y llevarles flores. Incluso, en algunos casos mencionaron que les llevan hasta música de banda.

El recuerdo más presente que tienen de sus padres son los sabios consejos que este les brindaba de jóvenes, el amor que les daba y también aquellos regaños cuando desobedecían alguna orden o realizaban una travesura.

En esta misma encuesta, otro de los recuerdos que señalaron tener des sus padres fue su forma de ser, la convivencia y todos aquellos ejemplos que los enseñaron a ser mejores padres.

Los padres encuestados desean que este día sea de convivencia familiar, donde puedan pasar momentos agradables y dejando de lado los obsequios materiales, ya que consideran que dedicar tiempo es lo más valioso que puedan darle a sus hijos.