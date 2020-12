Soy un aliado del gobernador Quirino Ordaz: Mario Zamora

Sinaloa.- Ciudad de México. En entrevista para Debate por sus dos años de labor legislativa, el senador sinaloense Mario Zamora Gastélum asegura que es y seguirá siendo un aliado del gobernador Quirino Ordaz, que han trabajado en equipo en la lucha de los agricultores y de los pescadores, así como en los temas de salud y educación.

Desde el Senado de la República, nos adelanta que respalda una alianza entre PRI, PAN, PRD y PAS para la elección del 2021, porque comparten el respeto a la libertad de expresión, al Estado de derecho, a la democracia y al federalismo.

Asimismo, advierte: "Si en el 2021 no somos capaces de generar los contrapesos que este país requiere para seguir avanzando en mayor justicia social y en mayor democracia, creo que vamos a perder una generación completa y podríamos estar retrocediendo a años que hemos dejado atrás, como son los setenta y ochenta, de autoritarismo, de mayor pobreza y de mayor desigualdad".

¿Cómo ven los sinaloenses reflejado el trabajo de Mario Zamora en el Senado de la República, además de apoyos como despensas e insumos de salud en estos tiempos de pandemia?

"Es un trabajo muy intenso de las comisiones de todo lo que se discute, de todo lo que se ve. Las decisiones que aquí se toman impactan en la vida de los sinaloenses, pero de todos los mexicanos. Nosotros siempre hemos tratado primero de estar en contacto, de ahí la tecnología nos ha ayudado mucho. Todo el que quiera tiene acceso directo conmigo, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi celular, WhatsApp. La gente lo puede saber, que nadie batalla para dar conmigo, esa cercanía.

Evidentemente, no podemos estar todos los días allá (Sinaloa), andando con la gente y recorriendo las comunidades. No es la función que nos compete; sin embrago, con la tecnología y los días que estamos allá, lo tratamos de hacer. La verdad es que sí he podido ir vía amigos, vía distintas organizaciones, a entregar despensas, cubrebocas y demás. Sí lo hemos hecho. No es algo que yo promueva mucho.

Lo digo abiertamente, porque creo que esa labor es más a título personal; sin embargo, como senador hemos sido quienes hemos traído la voz de esos ciudadanos. Por ejemplo, en la parte económica hicimos una propuesta para que bajara el IVA, para que hubiera incentivos fiscales para los micro y pequeños empresarios. Aquí fue donde votamos el bono a los médicos y enfermeras que están en la primera línea y que han enfrentado el Covid-19. Hemos traído la denuncia de todos los que trabajan en el sector sa lud para que el Gobierno cumpliera el compromiso de entregarles gel, cubrebocas, batas, guantes.

En lo personal, yo siempre he estado cerca de la ciudadanía. Cada vez trato de estar más, pero mi trabajo es aquí, y por eso me doy cuenta de ese trabajo. Quien se pueda meter a mi Facebook, puede ver nuestras intervenciones en tribuna, nuestros puntos de acuerdo y nuestros exhortos; por ejemplo, cuando fue la lucha por el pago de Segalmex, andábamos en Guasave arriba de una camioneta con los productores. Hemos tratado de estar lo más posible, pero entendamos que el trabajo de un senador es aquí, y espero que ese trabajo haya rendido buenos frutos".

¿Por qué no asiste tanto a giras con el gobernador? Lo hemos visto muy mesurado y respetuoso.

"Tenemos un gobernador muy activo que se la lleva recorriendo el estado. Creo que eso es correcto en un gobernador. Hay una perfecta comunicación con él. Yo constantemente estoy en contacto con él vía WhatsApp y vía mensajes. Yo soy prudente, y yo creo que el gobernador, lo debo decir, eso me gusta del gobernador, y yo también lo aplico, a él le gusta ir a los lugares, va solo, con la gente que puede resolver junto con él; muchas veces cae a lugares sin avisar. A mí me gusta ese estilo del gobernador, siempre cercano, siempre en comunicación. Él está haciendo bien su trabajo".

¿Qué opina de que el gobernador Quirino Ordaz va a dejar la vara alta?

"Yo siempre lo digo. No hay duda. Vean todos los estudios publicados. Si no sale en primer lugar, sale en los primeros tres lugares. Es un gobernador bien evaluado, y lo dice el rojo, el azul, el morado, el colorado. Lo dicen todos, y a mí me da gusto eso. Nos da orgullo que el gobernador deje la vara alta, porque al sinaloense no le gusta caminar para atrás. A los sinaloenses nunca nos ha gustado ser segundos de nadie, nos gusta ser primeros, ir al frente, y eso va a obligar que la próxima elección la ciudadanía quiere un gobernador que brinque esa vara, no que camine para atrás o que no llegue a estar a la altura, sino que las cosas mejoren y no sean en retroceso".

¿Qué se debe mantener para llevar este buen ritmo y qué se requiere para mejorar?

"Primero que nada, requieres hacer una alternativa de un grupo de personas que conozcan bien Sinaloa, que conozcan bien el entorno del mundo, porque hoy es un tema del mundo. No somos una isla ni el país puede retractarse. Simplemente en el Senado votamos a favor de una iniciativa que hace años hubiera parecido una locura: el regular el uso del cannabis de la mariguana. Estamos caminando en el sentido que lo está haciendo el mundo. Ya muchos países lo han hecho. Yo lo decía: hay que cuidar mucho a nuestros jóvenes. Yo no comparto tanto el uso lúdico. Pero veo una gran oportunidad en la parte médica y parte industrial; en la parte agroindustrial, en donde Sinaloa podría tener un gran potencial, entonces necesitamos tener visión, capacidad de ejecución, y creo que el sinaloense merece tener la oportunidad que en la boleta haya una alternativa que lo aliente a decir con estos no va a ir mucho mejor".

Es muy importante el tema económico porque Sinaloa tiene agricultura y mucho potencial en los puertos, ¿qué faltaría para potenciar estos temas?

"Yo veo tres cosas muy interesantes a la mano: la primera, la llegada del gas natural. En el caso particular del puerto de Topolobampo, ahí se junta el que baja de Texas y el que baja de Arizona. Son dos fuentes distintas de gas. Lo que le da a un puerto prácticamente virgen, porque es un puerto nuevo y chico, digamos, el de Topolobampo; virgen porque no hay mucha industria ahí. Le va a dar la garantía de tener gas natural por lo menos durante treinta años con precios bajos por esos dos polos de origen distinto que tiene, por eso yo sí estaría pensando en promover. No estamos hablando de una planta de amoniaco, estamos hablando de urea de petroquímica.

En la parte del puerto de Mazatlán, convertirlo en gran puerto de altura. La carretera que tenemos hacia Durango, que te conecta hasta Texas, ya se habla de la posible llegada de la industria aeroespacial, que puede ser muy importante. Sonora lleva algo adelantado en eso, pero abre una gran posibilidad, sobre todo con este pleito China-Estados Unidos.

La parte del turismo, que es una potencia Mazatlán, en todo México se habla de Mazatlán, que es una industria distinta a esto otro. Yo tengo muy claro que si algo hay en el mundo es dinero barato, y ¿qué termina pasando?, ¿qué le costaría a un estado traerte una línea de crédito, hacer una institución de crédito estatal donde traigas una línea de crédito del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Me tocó hacerlo a mí cuando estuve en la Financiera Rural. Conozco ese tema, y que puedas tú ofrecer créditos a costo, desde un punto de vista de estado, no de un negocio particular."

¿Cómo se pudiera dar un salto al extranjero?

"Yo estoy convencido que sí ,y en eso el Gobierno tiene que ayudar. Te tiro una idea rápida: qué pasa si Gobierno del Estado de Sinaloa renta una bodega en la Central de Abastos Los Ángeles y le dice a todos estos pequeños negocios “ve y abre una oficina, los primeros dos años no te voy a cobrar nada, voy a asumir el costo, y a los dos años ya me pagarás la renta”, pero en eso el negocio va, abre, y se lleva a alguien de Gobierno que lo ayude, hace relaciones, contactos con gente que está allá. Yo te aseguro que son de tan buena calidad nuestros productos en Los Ángeles, hay un sin número de pequeñas cadenas que vende productos regionales o nacionales de México, con que agarre un contrato con cadena que tenga 20-25 supermercados, ya valió la pena. Después puedes pensar en otra bodega en Portland, en Chicago o en Phoenix, incluso en la Ciudad de México o Guadalajara, para poderle permitir como acompañas al emprendedor a salir adelante.

La otra vez platicaba con los acuicultores de Angostura, y ellos me decían: ´Nosotros producimos muy buen camarón. Si viene la gente a comprarlo. Vienen cinco o seis compradores de Guadalajara, de la Ciudad de México, pero el problema es que vienen con la regla en la mano, porque saben que si no les vendo el camarón aquí a bordo de la granja, pues no tengo más que hacer, porque no tengo una congeladora en donde yo pueda pignorar el producto, y si no se lo vendo a él, se ponen de acuerdo cinco, y dicen lo van a pagar a tanto, entre ellos se ponen de acuerdo y no me queda de otra´".

¿Cómo se tendría que tomar el tema agrícola y ayudarlos?

"La realidad es que esta Administración le ha dado la espalda al sector productivo en la parte primaria, al campo, a la pesca, a la acuacultura y a la ganadería. Le ha dado la espalda porque en la concepción que tiene es equivocada. Creen que todos en el norte son ricos. Creen que todos ganan grandes cantidades de dinero, cuando no es así. No están viendo que somos los que producimos alimentos, que competimos en muchos casos contra el mundo; que en otros países esos productores con los que competimos sí tiene incentivos fiscales o de apoyo de sus Gobiernos. Yo creo que hay que replantear esta visión.

Estamos en la lucha de que Segalmex pague, pero ya hay un decreto presidencial publicado que iban a pagar 4 mil 150 pesos como precio de garantía; es decir, ha habido avances. Debemos seguir en ese sentido, pero sin duda defender lo que somos".

¿Cómo es su relación con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno?

"Te tengo que ser muy sincero. Yo conocí algún tiempo a Alito, como le decimos sus amigos. Rápidamente me identifique con él. Si tú lo ves, es un tipo joven, echado para adelante, entrón, muy derecho conmigo, así ha sido. Lo acompañé en su campaña nacional a la presidencia. Tengo una perfecta relación con él.

Veo a un PRI, para empezar, inteligente, porque a veces uno cree que la oposición debe ser solo de pelear, y yo no creo eso. No se trata de decirle no a todo, creo que hemos tratado de ser una oposición propositiva. Señalo lo que no comparto, pero propongo lo que puede solucionar, lo que no comparto, y así he notado a Alito".

¿En Sinaloa es factible una alianza del PRI con otros partidos, como el PAN, PRD y PAS?

"Yo estoy convencido. Hay cinco cosas que compartimos los que hemos votado por el PRI, PAN, PRD y PAS, son la libertad de expresión. A este régimen, a este Gobierno, no le gusta al que no piensa como él, entonces eso es una lucha de muchos mexicanos, más allá de los partidos, incluso de gente que no milita en un partido, que creo tiene la idea de fortalecer la libertad de expresión más que debilitarla.

El respeto al Estado de derecho, cuando uno ve lo que pasó con la cervecería en Mexicali, si lo hubieran suspendido porque se demostró que sacaron permisos de manera corrupta o de manera ilegal, yo no digo nada, pero una dizque encuesta o una consulta que nadie sabe quién hizo la pregunta o quién contó los votos, participó muy poca gente, y por eso detener una inversión, es un botón de muestra de que no hay mucha visión de respetar el Estado de derecho. Este tipo de valores lo compartimos muchos de los sinaloenses, más allá de militar en un partido o de no militar, y sí lo compartimos PRI, PRD, PAN, PAS y muchos sinaloenses más. Yo creo en una alianza no electorera, sino de Gobierno, que defienda estos principios, y evidentemente la justicia social, que genere una alternativa que le haga pensar a la gente que por otra por esa persona le va a ir mejor. Cuando uno va a votar, no debe de pensar en el político que va a elegir, debe de pensar en su familia, si el votar por él va a servir si para poder seguir teniendo esa beca, para poder tener un crédito barato a la mano, para poder salir a la calle con confianza porque hay una policía que sí lo cuida y vigila, en eso tiene que pensar y yo creo que en esta elección en eso va a pensar el sinaloense".

¿Qué se juega Sinaloa y México en el 2021?

"Sin duda, se juega su destino de una generación. Yo no tengo la menor duda: si el 21 no somos capaces de generar los contrapesos que este país requiere para seguir avanzando en mayor justicia social, en mayor democracia, en un mejor ambiente para vivir todos, yo creo que vamos a perder una generación completa y podríamos estar retrocediendo a años que hemos dejado atrás, como son los setenta y ochenta, de autoritarismo, de mayor pobreza, de mayor desigualdad, de mayor injusticia. Cuidado con eso. Qué es la ventaja que me alienta, que de nosotros depende, de nadie más. Va a depender de los sinaloenses qué es lo que quieren, un mejor presente y porvenir o dar un brinco hacia atrás y regresar a lo que ninguno quiere volver a vivir".