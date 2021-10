"Soy un apasionado de la interpretación de la noticia": Jesús Rodríguez, Columnista

Sinaloa.- El comunicólogo Jesús Rodríguez llegó al periódico El Debate poco tiempo atrás por invitación del editor de deportes, Samuel Tamayo, quien le planteó colaborar con una columna, la cual tituló ‘Silbatazo inicial’, un concepto usado en el futbol que hace referencia al inicio de algo. El columnista es un conocedor del área, quien tiene experiencia en medios de comunicación de televisión y radio, y al haber estudiado como director técnico de futbol profesional.

Su columna ‘Silbatazo inicial’

“Siempre he sido un apasionado, más allá de la noticia deportiva, un apasionado de la interpretación de la noticia porque el lector, el televidente y radioescucha ve, escucha y lee la noticia en todos lados, pero la interpretación que uno le va a dar a la noticia, esa no la puede escuchar en todos lados. No soy de la línea de comentaristas deportivos que se dedica solo a informar, sino lo que más me gusta y apasiona de mi trabajo es analizar lo que sucede, más allá de la noticia, de un resultado, de números, que los puedes ver en cualquier lado”.

Uno de sus objetivos cumplidos

“Escribir para EL DEBATE era uno de mis principales objetivos en la carrera dentro de los medios deportivos. Es muy gratificante cuando te planteas una meta u objetivo y llegas a él. Y escribir para EL DEBATE es una satisfacción, es algo que yo voy a escribir como parte de mi historia, como uno de los objetivos y sueños más importantes que he logrado cumplir”.

Mensaje por el 49° aniversario

“Más que un mensaje de felicitación, un mensaje de agradecimiento por lo que una empresa como EL DEBATE le ha aportado a la sociedad. Entonces, agradecerles lo que, como marca, han impactado en la sociedad sinaloense, lo profesionales, responsables y dinámicos que han sido, la estrategia que han tenido para adaptarse a las nuevas tecnologías y las nuevas formas en las que hoy nos comunicamos, así que yo lo único que les deseo es que sigan el camino que hasta hoy los tiene donde están. Que vengan muchos más años para EL DEBATE”.