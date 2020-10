Stasac sostiene plantón frente al Ayuntamiento de Culiacán; exigen pago de adeudos

Culiacán.- Con el lema el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) “se respeta sindicalizados” del Ayuntamiento de Culiacán encabezados por el líder Julio Duarte Apan sostienen un plantón frente al Ayuntamiento en exigencia del pago de los adeudos que tienen en diversas prestaciones.

También están pidiendo que se respete a los trabajadores y no se exponga a los vulnerables como ocurrió en el caso de una mujer con tres meses de embarazo que no se le permitió irse de cuarentena y se contagió de COVID-19. Les adeudan uniformes, becas, apoyo escolar, bonos, lentes, finiquitos para los jubilados, entre otros.

Duarte Apan recordó que ya habían realizado una manifestación y se calmaron porque le habían apostado a la negociación, pero al no haber cumplimiento de las peticiones tuvieron que salir de nueva cuenta.

El Ayuntamiento les adeuda alrededor de 30 millones de pesos, más las retenciones de préstamos, ya tienen dos meses que no se les paga y les preocupó. Duarte Apan indicó que se les ha faltado el respeto a algunos trabajadores, por lo que están enfadados de todo esto.

Detalló que otra trabajadora pidió permiso por un mes sin goce de sueldo para lo cual se metió oficio pero tiene más de un mes y medio que regresó y no le pagan pese a que va y trabaja.

El líder sindical calificó la actitud del alcalde Jesús Estrada Ferreiro y algunos de sus funcionarios como muy insensible contra los trabajadores por lo que de no tener respuesta van a radicalizar acciones y no va a permitir que se amenace a los sindicalizados para que no defiendan sus derechos.