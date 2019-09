Stase convoca a paro laboral hoy en todo Sinaloa

Sinaloa.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) realizará paro laboral en todo el estado este viernes.

Esta manifestación iniciará a las 8:15 horas y culminará a las 14:00 horas, y es para exigir al Gobierno del Estado que liberen las plazas propuestas y que se cubra el adeudo económico que se tiene con la organización, comentó el líder sindical, Gabriel Ballardo Valdez.

Entre los adeudos están los fideicomisos, como vivienda, la Junta Administradora de Fondos Especiales y el Figlostase, y que por más negociaciones que han buscado con el Gobierno estatal no ha habido respuesta.

Explicación

El dirigente del Stase indicó que están trabadas la negociaciones de las plazas y que no están pidiendo algo que no se pueda hacer, porque si se jubila un intendente, piden que se dé plaza para intendente, porque la plantilla laboral del sindicato no puede disminuir, sino que tiene que aumentar.

Muchas de las cosas que les están truncando son derechos laborales que con mucho esfuerzo fueron conquistados en el pasado.

Calificó como injusto que no se estén otorgando las plazas, alegando que hay austeridad, cuando en el servicio que se le da a la ciudadanía no debe haber austeridad.

Son 80 millones de pesos que adeuda el Gobierno estatal al sindicato, y aunque viene de Administraciones pasadas, esta deuda es institucional.

Pide paciencia

Ballardo Valdez pide una disculpa a los sinaloenses por si resultan afectados en la atención de algún trámite, pero piden que entiendan que están luchando por sus derechos, y que los trabajadores han acudido a apoyar programas gubernamentales, por lo que es justo que les den respuesta.