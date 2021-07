Sube de 50 a 800 llamadas diarias al Call Center Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Se están recibiendo un promedio de 800 llamadas diarias al Call Center de la Secretaría de Salud de Sinaloa en donde se atienden los casos de Covid-19, es importante llamar porque se brinda orientación a la población y sobre todo ayuda a no hospitalizar a la gente y se logra darles el tratamiento, y en algunos casos se les envía el medicamento a sus domicilios, precisó el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

“El Call Center es importantísimo porque se están recibiendo un promedio de 800 llamadas diarias, es un número muy importante, pero esto te habla del valor que tiene en la orientación, en la atención y, sobre todo en lo que ayuda que es a no hospitalizar a la gente, o sea, se logra darles el tratamiento y en algunos casos, cuando así requiere el asunto, enviarles medicamentos a sus domicilios. De entre 40 y 50 llamadas que había en mayo, aumenta ahorita a un promedio de 800 diarias”, explicó el gobernador de Sinaloa al dar un recorrido de supervisión por el Call Center de Culiacán.

El mandatario estatal detalló que en el Call Center se brinda asesoría, orientación, hay gente que llama con mucha ansiedad, con mucha preocupación, por eso es es importante informarles lo que tienen qué hacer en caso de que estén activos, en caso de que sea otra cosa, y allí lo están llevando de la mano sobre todo a que hagan lo que se requiere, que es quedarse en casa, que es cuidarse, aislarse y mantener una sana distancia.

“O sea, esto despresuriza mucho los centros hospitalarios, es el gran apoyo que da. Y la atención psicológica porque obviamente se incrementa el estrés, la angustia y el tener el apoyo de alguien que sepa, del otro lado, como es un psicólogo o una psicóloga, o una enfermera o un doctor, pues eso calma mucho esa ansia”, resaltó Ordaz Coppel.

José Aldo Muñoz Madrid, director de Promoción y Prevención de la Salud, destacó que prácticamente lo que hacen en el Call Center es evitar que las personas lleguen a un hospital.

“Se le da una asesoría puntual, hay pacientes que ya tienen tratamiento médico por especialistas, y darles orientación cuándo sí, cuándo no, y cuándo no ir al hospital cuando las camas no están disponibles, cada turno va actualizando las camas y prácticamente nosotros tenemos y que el doctor informa puntualmente diariamente el porcentaje de camas disponibles, gestionamos y así evitamos que el paciente se complique en casa o dentro de la ambulancia. Hay muchos casos, pero regularmente lo logramos hacer”, explicó.

El gobierno estatal invita a la población a hacer uso oportuno de la Atención Covid a los números 6677130063 en Culiacán, 6681234557 en Los Mochis, 687210659 en Guasave, 6736880630 en Guamúchil, y 6699101839 en Mazatlán.

