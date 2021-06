Suben las quejas contra patrones de Sinaloa que no pagaron utilidades 

Sinaloa.- Pese a que han transcurrido tan solo pocos días de concluir el plazo para el pago de utilidades, suma 21 quejas por incumplimiento contra empresas en Sinaloa, dio a conocer, Eduardo Alberto Portillo Ávila, director del Trabajo y Previsión Social de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador en el Estado.

Explicó que fue este 31 de mayo, que según lo que marca la ley, culmina el plazo para que las personas morales otorguen un porcentaje de las ganancias que adquirieron en el año inmediato anterior.

En cuanto a la distribución de las quejas que han presentado hasta el momento los trabajadores inconformes, estas han sido 2 en Culiacán, 9 en Guasave, 8 en Los Mochis, y 12 en Mazatlán, cifra mayor a la acostumbrada y que se presenta en años anteriores, lo que se le atribuye a los efectos en la economía de las empresas derivado de la pandemia de covid-19.

Explicó que el trabajador que considere que se están violentando sus derechos por el pago disminuido de utilidades o la no otorgación de las mismas, puede acudir a la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Culiacán o bien en las oficinas que se ubican en cada municipio, sin requerir algún documento para después proceder a citar al patrón para que se concilie el problema.

Respecto a los casos presentados en años anteriores, dijo que estos rondan entre 100 y 140 quejas, logrando en la mayoría de los casos 100 por ciento de conciliaciones entre patrones y empleados inconformes, destacando el sector servicios por incumplimiento.

Ojalá que no se incrementen estas cifras porque esto quiere decir que el patrón no pagó las utilidades, o en caso de que no hubiera tenido ingresos en el año, pues que no hayan declarado ante el SAT los patrones”, subrayó.