Suben las quejas por compras en línea con tarjetas en Sinaloa

Sinaloa.- A presentarse un incremento en las compras en líneas, derivado de la contingencia sanitaria de coronavirus, en Sinaloa incrementaron las quejas por cobros extras en los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito.

La delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Sinaloa, María Guadalupe Espinoza Calderón advirtió que no es solo en el pago de las compras en línea que han subido las denuncias por movimientos no realizados, sino que además en compras departamentales.

Explicó, que en la mayoría de los casos trata de quejas por el uso de las tarjetas sin autorización de los usuarios, esto pues al realizar compras se toman los números de tarjetas por los trabajadores de los establecimientos y se ejecutan compras.

En caso de percatarse de una compra cargada a la tarjeta de crédito o debito que no fue realizada, la delegada llamó a verificar inmediatamente con el banco, y después acudir a Condusef para que se llegue a un acuerdo y se cancele la transacción, además de no emitir los números de tarjetas en paginas que no sean 100 por ciento seguras.