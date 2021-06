Sufren intentos de asaltos en el parque Las Riberas en Culiacán

Sinaloa.- Personas que han acudido a realizar ejercicio al parque Las Riberas en Culiacán, denunciaron que han sufrido intentos de asalto. Una pareja que va a correr aseguró que semanas atrás en su trayecto los interceptó un joven en aparente estado de drogadicción y les pidió sus pertenencias.

El hombre se tocaba la cintura, simulando traer un arma, la cual ellos no vieron. Por instinto, se echaron a correr y el individuo los persiguió unos cuantos metros, pero no los alcanzó. Indicaron que no llevaban nada de valor, solo una botella de agua y algunos vendajes. Tras este hecho, se asustaron mucho y tardaron varios días en regresar a ejercitarse; ahora van solo dos días a la semana y en diversos horarios. Aunque están pensando en ir a otro lugar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Les pesa que un lugar tan bonito y práctico para realizar deporte no tenga vigilancia policial y haya quienes aproveche esto para delinquir. Detallaron que, platicando con otros deportistas, les dijeron que este tipo de hechos se registra de forma seguida, sobre todo para los sitios más alejados. Recomiendan que no vayan a ejercitarse solos y que, si pueden, vayan en grupos de tres o más personas.

Leer más: Rescatan el cuerpo del séptimo y último minero atrapado en Coahuila

Defensa

Otro joven contó que tenía bastante tiempo acudiendo a ejercitarse a este parque, y semanas atrás se le acercó un joven y le pidió las pertenencias. Al ver que corría riesgo, se defendió del joven asaltante y terminó con algunas lesiones. Desde entonces, prefirió no regresar a este lugar.

En este caso, el delincuente se miraba bien vestido y no aparentaba andar bajo el influjo de alguna droga.

A él también le pesa mucho que en un lugar donde se realiza deporte estén pasando estos hechos tan desagradables y que ponen en riesgo la integridad y hasta la propia vida de quienes van a realizar cosas positivas.

Riesgo

Algunas personas que se ejercitaban en el parque Las Riberas, se pasan al parque Acuático y de allí para el Congreso han denunciado que en donde está la presa derivadora se ven a personas muy sospechosas. Los deportistas piden a las autoridades que den más recorridos de vigilancia y que hagan del parque Las Riberas y espacios aledaños seguros para poder ir a ejercitarse.

Leer más: Hong Kong premia a quien se vacune contra Covid-19 con atractiva rifa

Los Datos

Inseguridad

Debido a que en el parque Las Riberas hay muchos lugares en donde los delincuentes pueden esconderse, se cree que por eso se están registrando estos intentos de asalto. Estos hechos están causando temor en los deportistas.

Sin denuncias

Los afectados aseguraron que no hicieron denuncia de los sucedido porque era perder un día ante el Ministerio Público y no iba a pasar nada.

Rescatan a Spaik y Spay los perritos atrapados en socavón en Puebla

Síguenos en