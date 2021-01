Suman 98 contagios de Covid-19 en Sinaloa, cifras de hoy 11 de enero

Culiacán.- La Secretaría de Salud registró este 11 de enero en Sinaloa la cifra de 27 mil 305 casos confirmados de coronavirus y 4 mil 320 muertes por covid-19, al confirmar 98 nuevos contagios y 12 muertes a causa de la enfermedad covid-19. En las últimas 24 los casos activos bajaron de 555 a 533 , reportados en 16 de 18 municipios en las últimas 24 horas.

En el último reporte, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres informó que los 98 nuevos casos de coronavirus se confirmaron en los municipios: Culiacán 28, Guasave 22, Ahome 12, Navolato 10, Salvador Alvarado 10, Mazatlán 5, Escuinapa 4, Choix 3, Angostura 2 y Rosario 2.

Asimismo, durante este día se registraron en la plataforma de la Secretaría de Salud 12 nuevas muertes por la enfermedad del covid-19, reportando Culiacán 5, Guasave 3, Salvador Alvarado 2, Navolato 1 y Angostura 1. Respecto a estos, la dependencia detalla que son 3 hombres y 9 mujeres en edades de 61 a 86 años, quienes al ingresar a los servicios hospitalarios presentaban enfermedades como diabetes e hipertensión. Las nuevas muertes registradas en Sinaloa ocurrieron entre el 1 y 7 de enero de 2021.

De igual manera durante la jornada de Covid-19 de este día se registraron casos sospechosos en Ahome, El Fuerte, Culiacán, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato, Angostura, Rosario, Mocorito, Choix, Badiraguato, San Ignacio, Cosalá, Elota y Concordia; dejando un acumulado de 1,118 concentrados principalmente en Culiacán, Guasave y Ahome con 575, 165, 145 casos sospechosos respectivamente.

A 319 días del inicio de la pandemia en Sinaloa, el número de pacientes recuperados ha alcanzado los 22 mil 452 en el estado, 108 nuevas altas en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud informó que el 31.9 por ciento de los pacientes activos de covid-19 en Sinaloa se encuentran hospitalizados. Asimismo, se detalla que hay una disponibilidad del 73 por ciento de las camas covid.

Efrén Encinas Torres afirmó que hasta el momento en Sinaloa no hay casos confirmados de la nueva cepa del SARS-CoV2, pero reiteró a reforzar las medidas sanitarias para evitar contagios del virus.

"En Sinaloa no lo tenemos todavía. No ha llegado. ¿Puede llegar? Sí, desde luego. Y todo esto está relacionado a la movilidad de las personas. (...) Esta mutación viral por fortuna, al momento, se ha señalado que responde al mismo manejo de soporte general que existe al momento, y que no implica mayor impacto o tasa de virulencia o, o bien de mortalidad. Sí se señala que es más rápidamente transmisible", explicó.

Actualización de Covid-19 en Sinaloa | Secretaría de Salud

Pacientes activos por municipio

Culiacán: 235

Guasave: 123

Ahome: 69

Mazatlán: 34

Salvador Alvarado: 33

Navolato: 10

Angostura: 7

Escuinapa: 6

Rosario: 5

Choix: 4

Badiraguato: 2

El Fuerte: 1

San Ignacio: 1

Elota: 1

Mocorito: 1

Cosala: 1

Sinaloa: 0

Concordia: 0

Total de recuperados: 22,452

9749 Culiacán

3689 Mazatlán

3133 Guasave

2778 Ahome

741 Salvador Alvarado

662 Navolato

320 Sinaloa

265 Escuinapa

247 Angostura

244 El Fuerte

133 Rosario

132 Badiraguato

93 Mocorito

73 Choix

65 Cosalá

49 Elota

41 Concordia

38 San Ignacio

Total de muertes: 4320

1606 Culiacan

800 Ahome

653 Mazatlan

498 Guasave

157 Salvador Alvarado

142 Navolato

95 El Fuerte

90 Angostura

67 Escuinapa

52 Sinaloa

47 Mocorito

31 Rosario

22 Concordia

19 Badiraguato

15 Elota

12 San Ignacio

10 Choix

4 Cosalá

Casos sospechosos 1,103