Suman mil 264 trabajadores de la salud con coronavirus en Sinaloa

Sinaloa.- Los trabajadores del sector salubridad se encuentran en una condición altamente riesgosa de contraer el virus del COVID-19, que puede provocar fuertes complicaciones en su estado de salud.

A casi tres meses de la pandemia en Sinaloa, se tiene un registro de mil 264 trabajadores de la salud que han resultado contagiados, ya que están al frente de la primera línea de atención de todo paciente positivo o sospechoso que llega a recibir atención.

La institución de salud que más casos reporta es el Seguro Social, con 644 casos, lo que representa la mitad de los contagiados en la entidad. De estos, 152 son médicos, 317 enfermeras, 13 laboratoristas y 159 de otras áreas dentro del hospital.

Del total, algunos se encuentran activos; mientras otros ya se han recuperado, pero por prevención siguen incapacitados, hasta que se les realice una segunda prueba y se compruebe que el virus ya no está en su cuerpo.

En el IMSS está el caso de una enfermera que ha dado positivo en dos ocasiones a la prueba. Para las autoridades del sector salubridad, estos casos demuestran que nadie se puede confiar en la supuesta inmunidad del virus una vez que ha sido contagiado.

Sin incapacidades

En el caso de la Secretaría de Salud, del personal que labora en los Hospitales Generales, de la Mujer y de Cancerología, hay 429 casos positivos, quien señalaron que han batallado para que les otorguen las incapacidades debido a que no existe más personal que los supla, ya que el 60 por ciento se encuentra en descanso desde que inició la pandemia.

De acuerdo con el testimonio de algunos trabajadores, pueden tener los síntomas, pero los jefes en turno los diagnostican como gripes, sin someterlos a las pruebas, hasta ver si tienen mejoría, en algunos casos hasta siete días después de presentar el primer malestar.

Además, se han presentado casos de enfermeros y doctores que han enfermado, pero no les dan permiso de ausentarse, y en caso de salir positivos tienen dificultades para conseguir la incapacidad.

“Hemos tenido todos los síntomas de COVID-19. Me piden siga yendo a trabajar. Me postergaron los días para realizarme la prueba. Me incapacité, ya casi que me alivie”, dijo Isabel N.

Sobre el resto de las instituciones de salud, el Issste reporta noventa trabajadores con COVID-19; el Hospital Civil, treinta; el sector privado, veintisiete; en el hospital de la Secretaría de Marina, cuatro; y el de la Sedena, uno. En IMSS-Oportunidades, veintiséis; y en el Hospital Margarita Maza de Juárez, once.

Estadísticas

Pese a que el reporte epidemiológico no ha sido actualizado desde el pasado lunes, la Secretaría de Salud ha informado que en ocupación de ventiladores se tiene un total de 98, de un total de 267.

La institución que cuenta con mayor número es la Secretaría de Salud, con 76 disponibles. El que mayor demanda de ventiladores tiene es el IMSS, con un registro de 35 pacientes intubados; y el que menos tiene es el Hospital Civil, con 16, de los cuales están ocupados 10.

Denuncia: Nuevo Hospital General, sin equipamiento

El nuevo Hospital General de Culiacán, que ha sido llamado Hospital del Insabi COVID-19 N.o 6, que está siendo operado por la Sedena, resulta ser poco útil para el personal de Salud que labora en las instalaciones antiguas, debido a que solamente está recibiendo pacientes no graves y que de momento son dados de alta, denunciaron trabajadores de la salud.

Esto debido a que no cuenta con equipamiento para habilitar el área de Terapia Intensiva, porque carece de ventiladores, y están a la espera de que Insabi les envíe el equipo. Por ello, proponen que el personal médico militar se sume en apoyo a los trabajos que se hacen en el Hospital General, con el fin de que puedan tener días de descanso los médicos, que han laborado hasta tres meses sin parar.

