Supera el cáncer y sigue trabajando en su puesto en Culiacán

Sinaloa.- Ha tenido tres operaciones debido a un agresivo cáncer, pero gracias al apoyo de su familia y amigos, Jorge Ríos ha logrado salir adelante y actualmente disfruta de su trabajo, vendiendo sus artículos en un pequeño puesto que tiene en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán. Nació en una comunidad del municipio de Badiraguato, pero desde que era un niño se vino a la capital para tratar de ganarse la vida.

Ejemplo de lucha

Afuera de una tienda de telas, por la calle Miguel Hidalgo, frente al mercado Garmendia, entre Domingo Rubí y Juan Carrasco, Jorge, quien rebasa los 65 años de edad, tiene su puesto donde vende cintos, cachuchas, billeteras, fundas para teléfonos celulares, lentes y sombreros.

Estuvo estudiando en la Escuela de Contabilidad y Administración (ECA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pero no pudo concluir la carrera.

¿Cómo se inició en esto?

“Tengo como 12 años en este puesto, pero alrededor del mercado estuve en varios comercios. Desde que tenía 13 años empecé a trabajar, en medios días, me daban la oportunidad los dueños de las tiendas, estudiaba y trabajaba.

Casi toda mi vida he estado trabajando en pequeños comercios, porque no llegamos a tener una tienda grande para sobrevivir. Me gusta lo que hago, de toda la familia, yo fui el que trabajó en comercio, los demás hermanos son maestros. Es un pequeño comercio semifijo”.

¿Quién le ayudó a poner este puesto?

Estamos dentro de la propiedad de esta empresa, me dan la oportunidad porque trabajé con ellos, me porté bien, tengo un problema de salud, me dieron la oportunidad de quedarme en este pedacito y aquí sobrevivo. Después de que fue Farji, se abrió este negocio de telas y fui el primero que estuvo aquí con la persona gerente, aquí empecé a trabajar hace aproximadamente 24 años, pero yo salí como a los tres años y estuve trabajando en otras partes.

¿Qué nos puede decir de la enfermedad?

Tuve un problema de cáncer, me operaron y me dieron ellos la oportunidad de seguir trabajando. Disfruto mi trabajo, afortunadamente tengo muchos amigos, inclusive me hablan. Ahora que estuve mal de mi operación, ellos estuvieron al tanto de mi. Tuve todo el apoyo de mi familia, mi esposa, mis hermanos, mis amigos de secundaria, muy agradecido con ellos, también le agradezco al doctor Quintero, estuvo conmigo en la secundaria, la Federal 2, él me apoyó en todo para salir adelante, tuve tres operaciones, un tumor muy grande, tuve varias sesiones de quimios; fue hace seis años, estoy dado de alta por decir algo.

Chequeo

Mencionó que cada seis meses va a checarse con un médico, para revisar que no regrese ese tumor. “En sí tiene que ver mucho la mentalidad cuando hay una enfermedad muy dura. Si tienes el apoyo de mucha gente, le pones las ganas, sales adelante, como lo hice yo, con el apoyo de todos y aquí estoy. Después de un año y dos meses de mi recuperación, ya me sentí con ánimos, con fuerza para venir a trabajar”.

El Dato

Meses duros

Jorge Ríos recordó que el año pasado estuvo unos seis meses sin trabajar en su puesto, debido a las restricciones por la pandemia de covid, pero afortunadamente contó con el apoyo de sus hijos para protegerse y no exponerse en la calle.