Supermercados reanudan venta de todos sus productos

Culiacán, Sinaloa.- Los supermercados abrieron todos sus departamentos y comenzaron a vender productos que eran considerados no esenciales.

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria, comenzaron a cerrar establecimientos no esenciales en el estado, y en las tiendas de autoservicio fue prohibida la venta de artículos que no fueran de primera necesidad.

Además, desde entonces, en las tiendas han implementado medidas sanitarias para el ingreso, como la toma de temperatura, la entrega de gel antibacterial y el ingreso de un solo integrante de la familia, con la prohibición de niños y personas de la tercera edad.

Supervisión

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, mencionó que las supervisiones estarán a cargo de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepris), con el propósito de evaluar las medidas sanitarias que llevan a cabo al interior de las tiendas.

El funcionario estatal mencionó que los propietarios de este tipo de establecimientos deberán llevar a cabo el programa de sana distancia y vigilar que los clientes cumplan las medidas, como portar cubrebocas y utilizar gel antibacterial a la entrada.

En los últimos días se han sostenido reuniones con representantes de diversas cámaras empresariales y autoridades estatales de Salud, donde han definido las acciones a implementar antes de la reactivación económica y social de Sinaloa.

Visita

Al entrar en algunos supermercados, reporteros de EL DEBATE observaron que las áreas de ropa y productos no esenciales, como papelería, regalos, cosméticos, jardinería y muebles, ya no estaban protegidas con cintas ni cuidadas por guardias.

Para entrar a las tiendas de autoservicio, una persona toma la temperatura y ofrece gel antibacterial, y les pide a las personas que guarden la sana distancia.

En varias ocasiones se observaba que no dejaban entrar a grandes cantidades de personas para evitar propagar el virus, sino que la entrada era una por una. En algunas horas del día se forman filas largas, pero en ocasiones el acceso es fluido.

Por otro lao, en el área de cajas registradoras hay marcas de metro y medio de distancia para que los clientes esperen su turno para pagar. Para protección de los cajeros fueron colocadas barreras de acrílico transparente, todos portan cubrebocas y hacen uso constante de gel antibacterial.

Uno de los artículos que más buscaban los clientes durante el recorrido que se hizo fue la ropa interior.

Restricciones

Desde hace dos meses no era permitida la venta de estos artículos porque fueron considerados como no esenciales, lo cual desató muchas críticas en redes sociales, porque no afectaba a nadie si los compraban, ya que eran artículos que necesitaban, así como la ropa de bebés.

Las críticas se incrementaron cuando levantaron la ley seca, ya que no era posible comprar algún útil escolar, libro o ropa interior, pero sí se permitía adquirir cerveza, vinos y licores.

De cualquier manera, personal de Salud continuará con las visitas de supervisión para que las medidas sanitarias no se relajen, ya que Sinaloa y Culiacán se mantienen en números rojos, y se demorará más en iniciar con la nueva normalidad, por la gran cantidad de casos de coronavirus.

Apertura

Las tiendas de autoservicio y de mayoreo ya tienen los departamentos de ropa abiertos. Pero las tiendas de ropa de la ciudad se mantienen cerradas y sin fecha para abrir sus establecimientos.

De nuevo, filas interminables para comprar cerveza

Más de un kilómetro de largo tuvo ayer por la mañana la fila de automóviles para comprar cerveza en la agencia matriz de una empresa cervecera por el bulevar José Limón.

Al entrevistar a algunas de las personas que estaban al frente de la fila, comentaron que ya tenían una hora en la espera, pero sin importar cuánto tiempo más iban a esperar para llevarse las bebidas para el fin de semana.

Aspectos del sitio donde terminaba la fila que comenzaba en el expendio del Humaya. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

La larga fila, que se prolongó durante todo el día, causó molestias para ingresar o salir de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que se encuentra a un costado de esta agencia de cerveza.

Hay que recordar que como medida preventiva para evitar fiestas y reuniones en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel declaró la ley seca; sin embargo, el pasado martes 19 de mayo se levantó, y ese mismo día los expendios se vieron abarrotados de personas. Desde entonces, se ha vuelto común ver esta larga fila en esta agencia, así como otra que está por la calzada Aeropuerto.

