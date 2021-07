Suplican tortilleros de Sinaloa a clientes que usen cubrebocas

Sinaloa.- Ante la desobediencia de los ciudadanos que en reiteradas ocasiones llegan a las tortillerías que se ubican en los diferentes municipios de Sinaloa sin portar cubrebocas, Rafael Uriarte Quiroz, presidente de la federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el Estado, exhortó a los clientes a que respeten las medidas sanitarias en los comercios.

Expuso que la problemática recae en el número de personas que no acatan las indicaciones, lo que ha provocado que en ocasiones se les solicite portar el cubre bocas para protección de los trabajadores y de los clientes.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a que todo aquel que no porte cubre bocas que lo haga, hemos llegado a que se dé la ocasión de que si no lleva cubre bocas decirle que se ponga el cubre bocas el cliente, y es por el bien de todos, no es por un capricho, nosotros les comentamos que es por el bien suyo y de nosotros, hay que cuidarnos”, solicitó el líder de tortilleros.

Uriarte Quiros especificó que hasta el momento no se ha presentado un rebrote de contagios en las tortillerías como está sucediendo en otros giros, lo que se atribuye a las altas temperaturas en las que trabajan los empleados sus jornadas laborales, mismas que rondan hasta en los 45 grados centígrados.

De esta forma destacó la necesidad de evitar que se presenten contagios entre trabajadores de las tortillerías, esto por ser constante contacto con las personas que se tiene diariamente.

“Nosotros tenemos estrictamente solicitado que los empleados usen cubre boca, y si pueden doble, lamentablemente ahorita los negocios es un tremendo calor que estamos hasta 45 grados o más, y pues obviamente no podemos protegernos más, pero es muy importante el cubre bocas”, reiteró Uriarte Quiroz.

