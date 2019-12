Supuesto dueño de vocho del Jardín Botánico denunció sufrir amenazas

Culiacán, Sinaloa.- En seguimiento al tema de la aparición del supuesto dueño del vocho del jardín Botánico que se dio a conocer por primera vez por este medio de comunicación el pasado mes de junió, se buscó a Daniel Sánchez Castro el joven que con factura en mano dijo ser el propietario de la unidad chocada en un árbol al interior del parque para conocer las avances de las investigación, sin embargo el joven reveló que ha sido victima de abusos por parte de las autoridades, además de que personas armadas fueron a su domicilio buscándolo cuando el se encontraba en su casa, por lo que había preferido callar como medida de protección.

"Tocaron la puerta. iban de civiles y armados, me fueron a buscar yo estaba trabajando, lo que querían era que dejará el tema, que me intimidará".

El joven denunció que acudió al Ministerio Público a la unidad especializada de robo de vehículos de la región Centro, sin embargo no tuvo respuesta ya que le argumentaron que su denuncia no era procedente y no se podía ordenar la verificación de números identificados de la unidad.

En el oficio decía que la persona podría impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores para que fuera atendida su declaración sin embargo se le entregaron un día antes de la fecha de vencimiento.

Sanchez Castro tambien ya presentó una declaración ante la Fiscalía General del Estado para que se le ordene a los expertos en materia y realicen los peritajes a la identificación del vehículo para que le soliciten al botánico los documentos que acrediten la identidad del propietario.

El joven indicó que lo único que solicita es que se le entregue su vocho, además la parte directiva del Jardín Botánico nunca le dio respuesta ni lo quisieron atender. "Fui varias veces al botanico nunca me atendieron, me decían déjame tu numero, un día me dijeron que fuera y espere como tres horas y nada, si estuvieran limpios y no tuvieran tener hubieran aceptado la reunión conmigo para dialogar, porque no dieron la cara". dijo.

El supuesto propietario del vehículo dijo que solicita a seguridad, ya que teme por su integridad, dijo que en caso de que le sucediera algo responsabiliza a directivos del Jardín Botánico, ya que lo único que quiso realizar fue las cosas de forma clara y con dialogo, sin embargo debido a la forma déspota y como lo han tratado lo único que desea es que finalice el caso y le entreguen su vehículo.