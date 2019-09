Supuestos sacramentos no válidos generan opiniones divididas

Culiacán, Sinaloa.- El obispo de la diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, exhortó a los ciudadanos a que sean coherentes y no se dejen engañar por la Iglesia anglicana.

El líder religioso dijo que los mismos feligreses conocen las parroquias católicas ya establecidas y a sus ministros, por lo que no deben de creer en Iglesias de esa similitud, ya que son sacramentos falsos.

Es una Iglesia separada de la fe católica, entonces, que la gente no sea engañada

Expresó que actualmente la diócesis ha tenido conocimiento de casos de Iglesias de ese tipo que se han situado específicamente en la capital sinaloense, gracias a los reportes de feligreses.

Por último, comentó que los de la Iglesia anglicana podrán oficiar misa o realizar sacramentos, sin embargo, es con sus correligionarios, pero no deben de ser engañados.

Invitarlos a que sean coherentes y que vayan a su Iglesia católica. Que no sean engañados

Obispo Guadalajara

Por su parte, el obispo de la diócesis de Occidente de la Iglesia Anglicana de México, Ricardo Gómez, dijo que las Iglesias no están para debatir sobre quién es verdadera o no, ya que la función de la Iglesia es reconciliar con Dios a las personas. “Somos una Iglesia católica, pero no somos romanos, somos una Iglesia católica que proviene de Inglaterra, hay un tronco común en el catolicismo que da como resultado tres Iglesias católicas”.

Comentó que desde el punto de vista del tronco común del catolicismo se consideran católicos, ya que la catolicidad no la da ninguna denominación ni Iglesia en especifico, sino que la otorgan los créditos, la sagrada escritura, sucesión apostólica y los seis primeros consignas de la Iglesia.

Expresó que la catolicidad no es marca registrada de ninguna Iglesia, ya que solo se refiere a todos los que tienen esas características tal y como ellos la tienen.

El eclesiástico dijo que, desde su punto de vista, él considera que la Iglesia tiene el fin de reconciliar a la gente y no para estar hablando unos de otros.

Yo respeto mucho al cardenal, yo respeto mucho al obispo de Culiacán y también, por eso mismo, nosotros también exigiríamos respeto

Indicó que no hay diferencia, ya que solo existe una falta de conocimiento de lo que en verdad es el ser humano.

El viernes pasado, la diócesis de Culiacán emitió un comunicado de la oficialía de sacramentos, donde afirman que las comuniones realizadas por el obispo proveniente de Guadalajara no fueron validas para la Iglesia católica.