Supuestos sicarios del Cártel de Sinaloa celebran la liberación de Ovidio Guzmán

Culiacán, Sinaloa.- Tras la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, detenido ayer en Culiacán, circuló en redes un supuesto audio en el que se da a conocer un “festejo” del Cártel de Sinaloa, quienes incluso daban indicaciones de que detuvieran las balaceras en la ciudad, ya que habían soltado “al patrón”.

En el audio se escucha "No tiren, no tiren, regresénse, plebada, no quiero ni un balazo", se escuchaba emocionado a un presunto sicario dando instrucciones de que los balazos pararan.

Durazo brindó detalles de la detención y liberación de Ovidio

Esta mañana el Secretario de Seguridad Pública Federal Alfonso Durazo presidió una reunión del gabinete de seguridad federal junto con el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel., en donde rechazó que hubo falta del estado de derecho ni ausencia del gobierno federal con la decisión de liberar Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, puntualizando que de no haberlo hecho hubiera ocurrido un mayor infortunio en la ciudad contra la población mucho mayor de lo que ocurrió ayer.

Dijo eran cuatro las personas retenidas junto con Ovidio en una vivienda donde se encontraban los elementos militares.

Foto]: El Debate

El General Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que los motivos reales que generaron el operativo no fueron circunstanciales sino que la decisión de captura contra Ovidio Guzmán era en apego a una orden de aprehensión con fines de extradición, subrayó que la acción fue directa para capturarlo en un domicilio donde se encontraba y de desató el enfrentamiento.

Sin embargo, aceptó que hubo fallas con el afán de obtener resultados positivos dijo que se actuó sin planeación y falta de previsión sobre la capacidad de respuesta de la organización criminal de Guzmán. Dijo que no hubo consenso de Gabinete de Seguridad en estas acciones.

Explicó que las acciones contra Ovidio Guzmán fueron accionadas por la policía ministerial militar y la división antidrogas de la extinta policía federal y hoy Guardia Nacional en total eran 35 elementos.