Surgen dichos engañosos en el verificado a la alcaldía de Culiacán

Sinaloa.- El periódico Debate celebró el conversatorio entre cuatro aspirantes rumbo a la alcaldía de Culiacán. Los asistentes fueron Siria Quiñónez López, de Fuerza por México; Jesús Estrada Ferreiro, de Morena y PAS; Faustino Hernández Álvarez, del PRI, PAN y PRD, y Miguel Ángel Millán, del Partido Encuentro Solidario.

En dicho evento, los y la candidata tuvieron oportunidad de ofrecer datos, cifras y realizar afirmaciones de su campaña electoral.

En una iniciativa para combatir la desinformación, Debate verificó en vivo el discurso de cada uno de ellos publicando en redes sociales los resultados. En este ejercicio de intercambio de opiniones entre ellos y la ciudadanía se hicieron aseveraciones que, al revisarlas, algunas resultaron ser engañosas y otras verdaderas.

A continuación presentamos algunos de los hallazgos y verificaciones realizadas sobre los comentarios y acusaciones hechos por ella y ellos en este encuentro. Para encontrar más información sobre las verificaciones, puede hacerlo en la cuenta oficial de Twitter: @eldebate.

Faustino Hernández Álvarez, Candidato de PRI, PAN y PRD

Faustino Hernández señaló que hay selectividad en la campaña de vacunación.

Durante su participación, Faustino Hernández declaró que “hay selectividad en la campaña de vacunación”, alegando que es un derecho de todos recibir la vacuna, pero también es una obligación del Gobierno darla a todos, y que eso no ocurre.

Lo anterior puede resultar una declaración confusa, si bien, el Gobierno federal hace referencia a que se ha diseñado la repartición de la vacuna contra covid-19 por grupos específicos de edad y vulnerabilidad, y se ha hecho de manera estratificada por grupos de necesidad, como trabajadores de la salud, y han continuado este sistema a nivel nacional, esto supone una estrategia favorecedora epidemiológicamente y que se sigue en consecuencia de la disposición y cantidad de vacunas, así como de la disposición de personal capacitado para vacunar.

Pese a lo anterior, sí se han presentado críticas por la lentitud de la vacunación y porque no se ha repartido la vacuna a personas del gremio privado de la salud.

El candidato afirmó que había un déficit policial en Sinaloa.

Durante su participación en el conversatorio de EL DEBATE, el candidato Faustino Hernández, de la coalición PRI, PAN y PRD, abordó que había déficit policial en Sinaloa. Esto es verdadero, ya que, aunque no se ha determinado a Sinaloa como foco rojo, sí se reconoció desde 2019 por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que hay déficit de casi 3 mil policías en Sinaloa, y el reporte de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano del 2021 señala que Sinaloa posee apenas 0.5 unidades de fuerza policial estatal por cada 1000 habitantes, muy por debajo de la media nacional.

Jesús Estrada Ferreiro, Candidato de Morena y PAS

Jesús Estrada acusó de boicot en la recolección de basura durante su Gobierno.

Jesús Estrada Ferreiro, candidato de Morena y PAS por la alcaldía de Culiacán, aseguró que líderes de sindicatos le han hecho boicot en la recolección de basura durante su Gobierno.

Esta información es engañosa, ya que los problemas de basura sí han ocurrido, pero también el reclamo de los líderes sindicales han existido a temas generales.

Por ejemplo, el exlíder sindical David Alarid se manifestó en contra de las acciones del Gobierno en el manejo de la basura, como el retiro de algunos camiones de basura, pero también el exlíder sindical criticó otras acciones de Estrada Ferreiro.

El candidato dijo que auxiliaron durante la pandemia con diversas acciones desde el ámbito municipal en Culiacán, municipio que ha concentrado los casos

Jesús Estrada Ferreiro, candidato de Morena y PAS por la alcaldía de Culiacán, señaló que durante su Gobierno sí auxiliaron en temas importantes de la pandemia, incluso con el Guardianes de Prevención de la Salud.

Lo anterior es cierto. Este programa dio inicio el 3 de agosto del 2020. Y consistía en llevar información al ciudadano para prevenir los contagios. En la primera etapa se inscribieron y participaron más de mil 600 brigadistas y se tuvieron donativos de más de 70 mil cubrebocas KN95. También se llevaron a cabo sanitizaciones en las colonias del municipio, centro de Culiacán y centrales de camiones.

Miguel Ángel Millán, Candidato de Partido Encuentro Solidario

Miguel Millán aseguró que el derecho a la salud de los culiacanenses ha sido violado y arrebatado.

El candidato a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Social (PES) destacó que la salud es un derecho que a todo ciudadano culiacanense ha sido violado y arrebatado;sin embargo, esta información es engañosa. Tan solo durante la pandemia, los Hospitales Generales de Culiacán han atendido a los ciudadanos que lo requieren, aunque en medida de sus posibilidades, ya que, sobre todo en los meses de julio y junio, el sector de la salud se vio rebasado por los contagios de Covid-19.

El candidato señaló que Culiacán tenía un déficit de vivienda.

Durante su participación, Miguel Ángel Millán, candidato del PES, comentó que en Culiacán hay déficit de vivienda. Esto es verdadero, ya que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa (Sedesu) reporta en su página que al 2018 el déficit habitacional en Sinaloa es superior a las 63 mil 230 viviendas.

Asimismo, hay 63 mil 230 hogares con rezago habitacional y 81 mil 052 viviendas en situación de hacinamiento. Por su parte, al 2019, Salvador Reynosa Garzón, titular de la Dirección General de la Comisión de Vivienda Culiacanense, reportaba la concentración del déficit en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome, sin embargo, todos los municipios la presentaban.

Siria Quiñónez López, Candidata de Fuerza por México

Siria Quiñónez dijo que el 97 por ciento de las mujeres jefas de familia no tienen cómo pagar una niñera.

La candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Culiacán dijo que el 97 por ciento de las mujeres jefas de familia no tienen cómo pagar una niñera y que, por la pandemia, tuvieron “que volverse 24/7 para atender su casa”, esa afirmación es engañosa; si bien es cierto que la pandemia significó una mayor carga en las mujeres del hogar, según una reciente publicación de la ONU: “con la pandemia por la Covid-19, el confinamiento, las clases en línea de los niños, niñas y adolescentes y la oficina en casa, las cargas laborales, remuneradas y no, se han incrementado para ellas”, sin embargo no hay un indicador o estadística que compruebe el porcentaje dado por la candidata.

La candidata señaló que se eliminaron más de 30 millones de pesos del programa de subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) destinado para el municipio de Culiacán.

Siria Quiñónez, candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Culiacán, durante el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021, dijo que se eliminaron más de 30 millones de pesos destinados por Fortaseg para Culiacán. Esto es verdadero debido a que para el año se eliminó Fortaseg del Presupuesto de Egresos 2021, el cual dotó de 30 millones de pesos a Culiacán en el año 2020.

