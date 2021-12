Susana lucha contra el cáncer y la despiden del Hospital General de Culiacán

Sinaloa.- Enferma de cáncer de mama y con tratamientos de quimioterapia, Susana Soto, trabajadora de intendencia del Hospital General de Culiacán, fue notificada por su jefe de que había sido despedida a partir del primero de enero. Muy desesperada suplicó que no la dejen sin empleo, porque es el sostén económico de su familia por ser madre soltera y requiere tener ingresos para comprar sus medicinas.

Con su cabello cubierto por una pañoleta de colores, recordó que ella laboraba hasta 2020 en una tienda de conveniencia, y se le presentó la oportunidad de trabajar en el hospital a partir del primero de julio de 2020, para realizar las labores de limpieza del área destinada a los pacientes enfermos de covid-19, que pese al riesgo que representaba para su salud, ella nunca tuvo la duda en aceptar ante la posibilidad de ganar un poco más para llevar alimento a su humilde departamento, con tres varones que la esperan de 11, 13 y 20 años.

Contrato de 3 meses

Cuenta Susana que firmó un contrato de tres meses que solamente establecía el pago de su salario, sin servicio médico, pero esta situación no la limitó para continuar “echándole las ganas” y pagar ella directamente su aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en caso de que requiriera atención médica por cuestiones de salud, alguno de sus hijos o ella.

“Pues sí me sirvió, porque a los meses de estar trabajando me enteré que salí con esta enfermedad, que es cáncer de mama, pagando el Seguro Social y fue en ese preciso momento que las cosas cambiaron para mí de un día para otro”, comentó.

“Cuando yo entré a trabajar en el área covid, pensé no pasaba nada, si el contrato dura seis meses o un año, decía, si me quedo sin trabajo no pasa nada, pero pasó y ahora tengo cáncer y sin trabajo y enferma, nadie va a querer contratarme”, con sollozos Susana va narrando cómo se enteró de su enfermedad.

Despido

El día 24 de diciembre, señala que le llamaron para que se presentara a Recursos Humanos, y solamente le dieron este mensaje: “Para el primero de enero ya no laboraba y que el contrato se había terminado y desde ese momento me quitó el sueño”. “Mi mente no descansa desde ese día y me pregunto, si una persona sana batalla para un empleo, qué voy hacer”, agrega.

36 familias afectadas

Un total de 36 trabajadores de contrato del Hospital General de Culiacán asignados a la atención de pacientes covid lamentaron el despido arbitrario que realizó la Secretaría de Salud, pese a que por cumplir con su trabajo murió una empleada de intendencia de nombre Hermelinda N. contagiada de la enfermedad, denunciaron Emmanuel Beltrán, Valeria Nuñez, Sara N. y otros trabajadores.