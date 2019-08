Suspenden construcciones en Valle Alto por falta de permisos

Culiacán, Sinaloa.- Debido a que no contaban con el permiso para construir, hoy por la mañana pararon las obras de construcción en el sector Valle Alto.

Una comitiva de vecinos convocaron a manifestarse ya que la construcción no contaba con un estudio ambiental ni de riesgo.

Ante la inconformidad llegó un inspector del Ayuntamiento para corroborar el permiso, sin embargo al solicitarle el documento a los constructores ellos no contaban con el.

El integrante de inspección y vigilancia comentó que la constructora contaba con un permiso por determinados metros, pero no sabe si ya el permiso ya está desfasado.

Funcionario del Ayuntamiento llena un formulario. Foto: El Debate

"Se va suspender le voy a dejar un citatorio para que nos presenten toda la documentación desde el principio, estudio impacto ambiental, los planes lo autorizado, si no me lo presentan para mañana no van a trabajar hasta que nos presenten todo” dijo.

El funcionario dijo que de no contar con la autorización, la constructora tendrá que pagar una multa por falla de documento.

Vecinos y policías municipales estuvieron presentes durante la suspensión de la obra. Foto: El Debate

No puedo decir que ni el le dieron de autorización la multa se mide la superficie le voy a pedir la documentación todo lo que solicitaron

Los vecinos del sector comentaron que en caso de que más adelanten continúen con las obras; realizarán acciones jurídicas, ya que es en sector que se inunda y tienen que presentar un dictamen de vulnerabilidad de riesgo.