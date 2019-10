Suspenden consultas en el Issste por día del trabajador

Sinaloa.- Gran inconformidad causó ayer la suspensión de labores en el área de consultas del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Sinaloa, con motivo del Día del Trabajador.

Los médicos generales, especialistas, enfermeras y personal, no acudieron ayer a laborar, lo que causó la cancelación de cientos de citas en área de especialidad, así como consultas familiares, ya que la única base que trabajo fue el área de urgencias.

Desde muy temprano, los usuarios acudieron al hospital, pero cual fue su sorpresa que al llegar, este se encontraba cerrado. En el lugar solo se encontraba un guardia de seguridad, que comentaba a los usuarios que iban llegando que no se estaba brindado el servicio, solamente en el área de urgencias.

Los derechohabientes de las diversas colonias, incluso hasta de Los Mochis acudieron por medicamentos, al igual que por consultas; sin embargo, tuvieron que retirarse gastando tiempo, dinero y esfuerzo.

Alejandría Corrales comentó que volvería el día de hoy por los medicamentos, ya que al comprarlos tendría que gastar alrededor de 600 pesos.

No se me hace justo comprarlo, porque teniéndolo aquí, eso genera un gasto que no tengo contemplado, es tiempo y que vine dioquis hasta aquí