Suspenden el Ayuntamiento y Coepriss una fiesta con temática de cholos en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- “Durante el operativo nos salimos del recorrido para atender la denuncia de una fiesta que se celebraba en el sector de Infonavit Barrancos. Se trataba de una fiesta en la colonia Pemex con temática de cholos, misma que fue suspendida”, comentó el comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), Jorge Alan Urbina Vidales.

Eran aproximadamente 400 personas las que estaban en la fiesta con temática de cholos, la cual era en unas canchas de la colonia Pemex y no contaban con permiso del Ayuntamiento y no había condiciones sanitarias, ni de sana distancia. Había personas que no usaban cubrebocas, explicó Urbina Vidales, quien pide a las personas evitar cualquier tipo de evento en el cual haya concentración de personas para contribuir a que no haya tantos contagios.

El funcionario estatal a través de un boletín informó que durante este fin de semana se realizó un intenso operativo nocturno de supervisión y vigilancia para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para prevenir contagios de coronavirus y los establecimientos en los que no cumplían con las medidas sanitarias se pusieron sellos de suspensión.

Durante el recorrido nocturno de supervisión realizado por personal del Ayuntamiento de Culiacán y Coepriss se verificó que en los establecimientos visitados se cumpliera con las medidas de protección sanitaria, entre ellos la toma de temperatura a los clientes, la disposición de gel antibacterial, uso de cubrebocas, respetar el aforo permitido y el horario de cierre.

De acuerdo a Urbina Vidales durante la verificación sanitaria realizada durante la noche se encontró que la mayoría de los establecimientos de Culiacán, Sinaloa operaban con tranquilidad, a media capacidad, con sana distancia y en cumplimiento de los protocolos sanitarios. Posteriormente el operativo revisó el cierre de los bares a la una de la mañana.

Suspendieron fiesta con tématica de Cholos / Foto: Cortesía

Pero la dirección de inspección y normatividad del gobierno del estado, en coordinación con Coepriss, suspendió y cerró de inmediato 3 cantinas por no seguir adecuadamente los protocolos para prevenir contagios. “Las cantinas suspendidas fueron El trovador, El Gallito y el Bonanza”, informó.

Clausuraron bares / Foto: Cortesía

Por su parte la Coepriss suspendió el establecimiento denominado "Osaki Sushi" ubicado por el Boulevard Diego Valadés Ríos número 1808, entre las calles número 3 y Sagitario, en la colonia La Lima, de esta ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa.

Protección Civil realizó operativos / Foto: Cortesía

En este operativo participaron la dirección estatal de Protección Civil y su homóloga municipal así como la dirección de inspección y normatividad del gobierno del estado y la dirección municipal de inspección y vigilancia.

Durante los recorridos nocturnos de este fin de semana se realizaron acciones de verificación con personal sanitario que tuvo el apoyo de seguridad pública.

