Suspenden navegación a embarcaciones menores de recreo en Sinaloa

Sinaloa.- La Secretaría de Marina suspendió en todo el país, y hasta nuevo aviso, la navegación a las embarcaciones de servicios turísticos, en un acuerdo establecido en coordinación con la Secretaría de Salud, que también incluye que no se podrán realizar paseos en yates y en otras embarcaciones menores, confirmó el capitán del puerto de Altata, José Zataráin Moreno.

De acuerdo con el funcionario federal, en Altata ya se empezó a implementar la medida, pero han visto navegar embarcaciones particulares, por lo que se está trabajando para concienciar a los propietarios de las mismas para que se queden en casa. Esas embarcaciones las desembarcan en otros lados, no en el puerto.

Además, llamó a la ciudadanía a estar consciente de que hay una contingencia internacional de salud, y si se suspendieron diversas actividades en las dependencias estatales y federales no es para que estén de vacaciones.

La disposición también aplica para aguas interiores, como diques, ríos y arroyos, y es para que las personas estén en sus casas para protección de sí mismas y sus familias.

Enfatizó: «El mensaje es para cualquier lugar».

El funcionario precisó que la suspensión es para todo tipo de embarcaciones: «Como que no están recibiendo bien el mensaje. No es para el uso de un equipo en particular, el mensaje es para que toda la gente se quede guardada en su casa y no estén haciendo labores de vacaciones», detalló.

A los pescadores no se les han negado las salidas al mar porque no se pueden paralizar todas las actividades, además en estas embarcaciones solo van de entre dos y tres personas; pero si se requiere aplicar medidas, se hará.

Desde el viernes pasado, y hasta ayer por el mal tiempo, el puerto de Altata permanecía cerrado, y se desconoce cuando será reabierto.

Disposición

A través de una circular de la Secretaría de Marina se instruyó lo siguiente: «Se giran instrucciones a fin de negar despachos y salidas a las embarcaciones dedicadas a las prestación de servicios de turismo náutico, con embarcaciones menores de recreo y deportivas mexicanas y extranjeras, así como aquellas embarcaciones nacionales y extranjeras para uso particular empleadas para fines recreativas».

Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de marzo. Todas las actividades recreativas fueron restringidas en el puerto de Topolobampo ayer a las 15:00 horas.

El titular de la Capitanía del Puerto, capitán Jesús López, explicó que se trata de una medida temporal, pero no se sabe qué duración tendrá, solo afectará las actividades recreativas, ya que en lo que resta a las actividades comerciales, industriales, con buques de gran calado y la pesca comercial, no se verán afectadas.