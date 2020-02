Suspenden ratificación de directora del Ismujeres

Sinaloa.- La ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez quedó suspendida en el Congreso del Estado.

Tras una larga y discutida reunión de la Comisión de Equidad, Género y Familia sobre la permanencia de la directora, finalmente la presidenta de dicha comisión, Francisca Abelló Jordá, tomó la decisión de dictar un receso indefinido de la reunión por falta de acuerdo, pero durante la discusión perdió el control y dijo: “Soy la presidenta y hago lo que quiero”, ante la justificación legal que hacía la priista Mónica López.

Discrepancias

La determinación de la Comisión rechazaba la solicitud del gobernador para que Reyna Tirado siguiera en el cargo por otro periodo de tres años, propuesta que no fue apoyada por los legisladores Pedro Lobo, de Morena; Mónica López Hernández, del PRI, y Angélica Díaz, del PAS.

Únicamente dos legisladoras (Francisca Abelló Jordá y Flor Emilia Guerra Mena, de Morena) apoyaban el dictamen en sentido de rechazo. La priista Mónica López presentó una reserva al dictamen para darle un sentido positivo a la solicitud del gobernador.

Reyna Aracely Tirado Gálvez. Foto: El Debate

A tal propuesta se sumó el legislador de Morena Pedro Lobo, argumentando que el dictamen realizado no es objetivo y solo pretende “acribillar” la función de una persona que no cuenta con la suficiencia presupuestal en su dependencia para hacer un mayor trabajo.

“No me parece correcto que con esta resolución no se destaque también las buenas acciones del Instituto. Esto no es nada objetivo y no podemos criticar la función de la directora si sabemos que ni siquiera tiene recursos para operar”, dijo.

Sin embargo, su compañera Flora Emilia Guerra Mena abundó en que Reyna Tirado no ha sido la directora que las mujeres violentadas de Sinaloa necesitan, y que Mónica López, del PRI, simplemente propone modificar el dictamen por ser simpatizante o hacerle un favor político a la titular del Ismujeres, pues ambas convergen en el mismo partido.

Pruebas

Ambas partes presentaron una serie de argumentos escritos y cartas de colectivos y académicos que hablaban sobre el desempeño de Reyna Tirado; sin embargo, no pudieron conciliar en la votación, pues la presidenta Francisca Abelló se negó a someter a consideración de la Comisión su modificación al dictamen.

La reunión dio inicio a las 9:00 horas, y durante su desarrollo se determinaron tres recesos indefinidos para analizar jurídicamente el dictamen. Al final, la reunión quedó suspendida.

Ratificación de Reyna Tirado

El pasado 31 de enero, el gobernador del estado mandó una solicitud al Congreso local para que Reyna Araceli Tirado Gálvez sea ratificada como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres.

Dicha solicitud fue turnada a la Comisión de Equidad, Género y Familia; sin embargo, pasaron más de diez días para que los diputados integrantes de la misma se reuniera y tomaran una determinación sobre la permanencia de la funcionaria en dicho cargo.