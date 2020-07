Suspensión del tianguis Los Huizaches en Culiacán deja endeudados a los vendedores

Culiacán, Sinaloa.- Solo deudas y preocupaciones es lo que ha dejado la cancelación de la reapertura del tianguis de los Huizaches de la ciudad de Culiacán comentaron los vendedores, después de que hace unos días se acordara que iban a volver pero con el repunte de casos positivos de Covid-19 esta fue cancelada por el Ayuntamiento.

Ante la tentativa reapertura los tiangueros se prepararon con la compra de insumos de protección sanitaria además de la mercancía que iban a vender por lo que se quedaron endeudados por más de 20 mil pesos y ahora no saben cómo le harán para pagarlo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los vendedores del tianguis expresaron que ya se encontraban contentos porque ya iban a poder tener un sustento en sus hogares pues hasta la fecha las ganancias son muy pocas y no pueden seguir así por lo que necesitan vender.

Aseguraron que están conscientes del problema que hay con la pandemia pero ya es mucho tiempo el que han estado sin trabajar y no pueden seguir así además de temen quedarse sin nada pues a como se lo han planteado las autoridades la situación continuará más tiempo pero no les dan una solución.

Los tiangueros dijeron que se quedaron peor que antes pues no solo siguen sin trabajo si no que ahora muchos de ellos se quedaron endeudados al comprar mercancía. Dicen que pretenden instalarse sin permiso pues en varias ocasiones se han presentado operativos con más de 20 patrullas y no están dispuestos a arriesgarse de esa manera.