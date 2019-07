Tarifas de foráneos también incrementan

Culiacán, Sinaloa.- Además del incremento a las tarifas del transporte urbano, los camiones foráneos también aumentaron su costo de pasaje.

Los usuarios que utilizan estos transportes en su mayoría vienen a la ciudad por cuestiones laborales, por lo que comparten su inconformidad, ya que los sueldos de la mayoría son bajos.

Han surgido molestias de los ciudadanos que a diario utilizan el transporte de diferentes pueblos y ejidos cercanos a la ciudad, por lo que expresaron su postura en rechazo total ante el alza del 10 por ciento a su pasaje.

Malas condiciones

Sergio Ortiz dijo que la aprobación del aumento se hizo sin pensar en que las personas de las rancherías en su mayoría son las más vulnerables, y que viven con el salario mínimo y son las que más utilizan este servicio.

Además, dijo que muchas de estas también se acercan a la capital sinaloense a recibir servicios médicos, y al no contar con un auto propio acuden al transporte foráneo, pero al incrementar les resultará hasta imposible venir a citas médicas.

Asimismo, Irlanda Carranza explicó que las unidades no brindan un servicio acorde al costo que tiene, mucho menos que justifique un aumento en la tarifa: “Unos camiones no tienen aire acondicionado; otros son muy viejos. No es el momento de que suban los precios, porque todo está muy caro y no alcanza el dinero, aparte que en este tiempo nos sigue lloviendo estando en el camión”.

Expresó que el incremento para las rutas foráneas viene golpeando más el bolsillo de las familias, pues no son de cincuenta centavos, sino que algunos suben hasta cinco pesos.

Este incremento se presentó desde el domingo en alguna líneas de la central camionera, además de que el aumento fue diferente. La mayor molestia fue para los habitantes de Eldorado y Quilá, Navolato, Santa Rita y Campo Rosita, ya que este incremento fue de cuatro pesos, por lo que algunos de los usuarios al comprar el pasaje se sorprendían de que tenían que pagar más por su boleto. En algunas comunidades y ejidos como El Diez, El Quemadito, Penjamito, La Veinte, Ejido Canán, Prinsa, Campo Eureka y La Curva, el incremento de la tarifa fue de dos pesos.

En la sindicatura de Culiacancito aumentó un peso la tarifa, por lo que los usuarios mostraron su inconformidad debido a que los camiones se encuentran en muy malas condiciones, y en varias ocasiones se han quedado parados en la carretera, ya que presentan fallas mecánicas.