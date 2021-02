"Te extrañaremos Pepito", muere el perro de Quirino Ordaz, Gobernador de Sinaloa

Culiacán.- Durante la noche de este lunes 8 de febrero Rosy Fuentes, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa, y esposa del Gobernador Quirino Ordaz, dio a conocer el fallecimiento de "Pepito".

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook la funcionaria explicó que el perrito, aparentemente un 'Yorkshire Terrier', fue miembro de su familia por casi siete años.

Aunque no especificó sobre la causa de la muerte, sí dijo que su partida tiene a todos en su hogar llenos de tristeza. Fuentes de Ordaz calificó al can como "un muy pequeño pero gran compañero".

Te extrañaremos Pepito", escribió para finalizar el texto que acompañó a la foto.

Aunque no muchos podrían esperarlo, la publicación llamó la atención de usuarios quienes mostraron su apoyo hacia la familia del gobernador sinaloense. Incluso, algunas personas aseguraron haber conocido a Pepito.

Foto: Rosy Fuentes

La publicación acumula hasta el momento decenas de reacciones, entre "me gusta", "me entristece", "me importa" y otras.

