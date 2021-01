Teesin valida requisitos para los independientes en Sinaloa

Sinaloa.- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) confirmó, por unanimidad de votos, la validez del acuerdo por el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se le tuvo por no presentada la manifestación de intención al ciudadano interesado en adquirir la calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de diputado local de mayoría relativa al Congreso del Estado, Mario Eduardo Rodríguez Kato.

El ciudadano inconforme no cumplió con los requisitos legales relativos a la constitución de la asociación civil, el Registro Federal de Contribuyentes y la cuenta bancaria relacionadas con dicha asociación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Juicio ciudadano

En su escrito de demanda, argumentó que le causaba agravio la resolución del IIES, ya que este no accedió a su solicitud para que se le exonerara de tales requisitos y que, al no cumplirlos, dicho instituto le tuvo por no presentada su manifestación de intención para postularse como candidato independiente a una diputación de mayoría relativa en el Congreso local.

Leer más: Confererencias de AMLO, no se suspenderán en elecciones: INE

De acuerdo con lo expuesto, la exigencia de acompañar a la manifestación de intención copia certificada de la constitución de la asociación civil, RFC y cuenta bancaria relacionados con la misma, constituyen requisitos que generan un gasto notarial que, de no obtener las firmas necesarias para la candidatura, se volvería inútil, además de que no le garantiza la calidad de candidato.

Por esa razón le solicitó al IIES la dispensa, la cual no fue concedida por ser requisitos legales previstos por la ley electoral.

Leer más: Reportan disminución récord de la incidencia delictiva en Sinaloa

En ese sentido, al no acompañar a su escrito de manifestación de intención los documentos respectivos, la autoridad administrativa electoral tuvo por no presentada la citada manifestación, con lo cual, a juicio del ciudadano, se transgredieron sus derechos político-electorales con la decisión.