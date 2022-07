Teme por su seguridad: Defensor de derechos humanos de Sinaloa ya solicitó protección

Culiacán, Sinaloa.- Un defensor de derechos humanos de Sinaloa ya solicitó la protección del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien recibió amenazas, informó Jhenny Judith Bernal Arellano, quien conminó al gobernador Rubén Rocha Moya para que la apoyen en la asignación de recursos para iniciar con el funcionamiento de este organismo autónomo.

A petición directa del agraviado no reveló el nombre, pero el caso no es grave y se le está apoyando con asesoría jurídica si se presenta otra situación.

Adelantó que está valorando incorporar a Jesús Antonio Bustamante Rivera y José Manuel Salas Fernández en su equipo de trabajo, por la buena imagen que dejaron a su persona.

Se comprometió a sostener reuniones con los gremios de periodistas para identificarlo en forma completa y busca conocer las necesidades, así como a los grupos de defensores de derechos humanos.

El primer reto que enfrenta va a ser el tema presupuestal y un instituto de esta naturaleza debe contar con recursos económicos para tener mecanismos de reacción, y sin dinero va a ser complicado, precisó la abogada.

A esto sumó como segundo reto la disposición, cooperación y coordinación con el resto de los órganos gubernamentales, porque enfatizó que este nuevo instituto no puede solo.

"El instituto no es un fiscal, no es un juez, no es policía preventiva y el instituto es un órgano que va a venir a coordinar y generar mecanismos de reacción inmediata para la protección de personas en riesgo", abundó.

Hasta el momento no ha tomado ninguna decisión en espera de los recursos económicos y como no conoce cuánto va a disponer, pero espera en breve ver al gobernador Rubén Rocha Moya para tener una mayor claridad en este tema.