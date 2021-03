Teme sector industrial de Culiacán alzas en costos de producción por reforma eléctrica 

Sinaloa.- A favor de que la entrada en vigor de la reforma eléctrica se haya parado por el juez a nivel nacional, se manifestó Francisco Álvarez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Culiacán, esto ante el incremento en costos que representa para la industria.

Destacó, que a su parecer debido a los cambios climáticos que se están manifestando desde hace ya algunos años con más intensidad en todo el mundo, es momento de que el país empiece a apostarle al uso de energías limpias y renovables, para con ello evitar contribuir a la contaminación.

Recordó que son el gas natural y la energía solar unas de las alternativas que podrían aportar al medio ambiente, mismas que reducen los costos para la industria en cuanto a la producción.

Leer más: Juez suspende provisionalmente reforma eléctrica de AMLO

Va servir esto que hizo el juez, esperemos que con esto rectifique y verifique que esta reforma no nos ayudaría para nada, tenemos que apostarle a la energía limpia, renovable, que no contamine y que en su momento no ocasione más problemas de los que tenemos ya de los cambios climáticos”, reiteró el empresario sinaloense.