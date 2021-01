Temen caos por falta de ropa limpia en hospitales del IMSS de Sinaloa

Sinaloa.- Se teme un brote infeccioso en el Hospital Regional Número 1 y en diversas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Sinaloa, debido a que no cuentan con ropa, batas, sábanas, entre otras prendas, limpias, denunció un trabajador.

De acuerdo al inconforme, desde que inició este año el servicio de lavado de las prendas hospitalarias lo empezó a dar una empresa ubicada en Zapopan, Jalisco, la cual al no tener sucursales en el estado, se las tiene que llevar, lavarlas y volverlas a traer, pero ya quedó rebasada.

Las camionetas en las que la empresa se lleva los bultos de ropa sucia no tienen suficiente espacio para todos, por lo que se están acumulando.

Foco de infección

Al permanecer almacenadas las prendas impregnadas de orina, sangre y heces fecales, y las que son usadas por los pacientes de Covid-19, se están apestando y se vuelven un foco de infección. Hay tantas prendas sucias que algunos bultos están en la intemperie, pero prefieren que estén afuera que adentro de las instalaciones del nosocomio porque el personal correría más riesgo.

En la actualidad, si el familiar de un paciente pide que le cambien la sábana sucia, la bata o el cobertor, no pueden hacerlo porque no hay limpias, explicó.

De acuerdo al denunciante, por la falta de prendas limpias ya se han suspendido cirugías y se ha tenido que comprar ropa quirúrgica desechable para poder realizar las intervenciones urgentes.

En el hospital de Mazatlán desde ayer ya no se tenía ropa limpia, señaló.

“La empresa viene a recoger la ropa sucia y se la lleva en su totalidad, y cuando vuelve lo que trae es ropa nueva empaquetada; si esa ropa es hospitalaria debe entrar a un proceso de lavado, desinfectado y esterilizado, pero la traen nueva y allí qué haces”, lamentó.

Ropa ajena

El trabajador explicó que en el reporte del IMSS dice: “este proveedor va a venir por ropa sucia, la va a procesar, la va a lavar y la va a entregar”, pero este proveedor de Guadalajara no se ha llevado la ropa, y la que trae no es del hospital, es una que tenía almacenada, una que no trae logo, por lo que aquí ya hay una problemática porque está trayendo la ropa ajena y eso no viene en el contrato, pero si no se recibe esa entonces se quedan sin nada. Se presume que esta empresa de Jalisco ganó las licitaciones para brindar el servicio de lavado a las unidades médicas del IMSS de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán.

Los trabajadores del Hospital General Regional número 1 del IMSS ubicado en Culiacán temen que el servicio hospitalario colapse en los próximos días por falta de prendas limpias, impidiéndoles llevar a cabo los servicios en el quirófano, urgencias, hemodiálisis, cuneros, ginecología, partos y operaciones; incluso doctores y enfermeras están imposibilitados de cambiar sus prendas de trabajo.

Si la situación continúa así este hospital se verá en la necesidad de suspender el ingreso de pacientes. No es solo este hospital es el que se verá afectado, sino también las unidades del sector Ba-rrancos, Infonavit Humaya, además de guarderías y los módulos de Mazatlán y Los Mochis, entre otras.