Temen empresas a la rigurosidad de sanciones de la miscelánea fiscal: Canaco Culiacán 

Entre los puntos positivos de la miscelánea fiscal expuso que se encuentra la regularización del comercio informal que actualmente no paga impuestos o los evade, lo que trata de un verdadero combate a la informalidad, esto sin aumentar los impuestos, pero se tendrá que tener cuidado en la rigurosidad de las normas aplicadas.

Reconoció lo positivo de que se aprobara el fallo del Supremo Tribunal de la Nación para que no se tenga cárcel preventiva a los empresarios que detecten hayan utilizado facturas apócrifas para la comprobación de gastos, con lo que no se irá a la cárcel mientras se realizan los juicios, manteniendo en libertad y sin verse como delincuente con personas que han cometido delitos de alto impacto.

Explicó que uno de los temas más preocupantes del comercio es que se tienen altos cargos en impuestos y retribuciones, ya que solamente al SAT se le tiene que entregar el 30 por ciento de las utilidades, más el 10 por ciento del retiro de utilidades para los empleados, llevándose un 40 por ciento en total de ganancias de las empresas, además de que se cobra el 16 por ciento de IVA e impuesto sobre nómina y renta, sin olvidar que se tienen que pagar permisos, licencias y derechos para vender productos, por lo que aunque no se tengan ganancias el gobierno tanto municipal, estatal y federal cobra multas, recargos y actualizaciones, por ello la necesidad de que se considere la subsistencia de las empresas en las sanciones a aplicar.

El empresario lamentó que sea difícil el panorama que se espera para el sector empresarial del país, esto ante la posible aprobación de los cambios que se están planteando en dicha reforma, ya que actualmente más del 40 por ciento de empresas utilizan estrategias fiscales que no se admiten en los cambios en la ley, esto por lo complicado de costear los altos cobros de impuestos.

