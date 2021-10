Temen hoteleros golpe al turismo por violencia en Culiacán 

Sinaloa.- Un posible efecto negativo en la llegada de turismo a Culiacán, Sinaloa, teme el sector hotelero tras los hechos violentos que se están registrando en algunas comunidades del municipio, esto ante la imagen de inseguridad que se refleja del estado de manera nacional e internacional.

José Manuel de la Rivas, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles en Culiacán, expuso que, sin duda alguna, los acontecimientos relacionados con la inseguridad pegan seriamente al sector, y no solamente en la disminución de visitas de turistas y empresarios, sino que además en la llegada de inversión que también genera turismo.

"Todo lo que sea negativo, con connotación negativa a Culiacán, le pega y le pega de una forma que no es nada más la cuestión de seguridad, sino que todo lo que conlleva, la parte económica, la inversión, todo está vinculado porque si no ves seguridad en la tierra que vas a invertir, pues no inviertes", expuso el presidente de hoteleros.

En cuanto a la necesidad de implementar estrategias de promoción para Culiacán, destacó que lo que se requiere es que se cuente con la aplicación de recursos para hablar bien del municipio, lo que podría ejecutarse de redireccionarse el impuesto al hospedaje que es captado por los mismos hoteles, al destino para el que está estipulado, sin embargo, no se aplica en promoción que es su finalidad.

Además expuso que a su parecer, una de las estrategias que podrían funcionar es la promoción de productos y servicios que se tienen en el municipio para poder impulsar el sentido de pertenencia y no solamente la connotación negativa que destaca en los medios de comunicación a nivel local, y nacional.

"Nosotros necesitamos hablar bien del camello para que lo podamos vender, se necesita que el impuesto al hospedaje se redireccione, cuando menos en la captación de lo que corresponde a Culiacán, que se utilice para promover Culiacán con un sentido más positivo", reiteró.

Por otra parte el empresario hotelero expuso que lo que se busca actualmente es hacer que las fuerzas de las autoridades sean orientadas a la mejoría económica que va muy encaminada a la seguridad en la entidad, tanto para quienes hacen las leyes, como los que aplican las estrategias en las calles, por lo que se están realizando acercamientos con las autoridades.