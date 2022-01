¡Temen inundarse! Denuncian construcción de una barda sobre un arroyo en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Díaz Ordaz en Culiacán, que colindan con la colonia Pemex de la calle Enrique Colunga entre la calle Hilario Medina y Rubén Martí denuncian que un particular desde hace tres meses comenzó con la construcción de una barda sobre el arroyo, lo cual es de preocupación para quienes viven en ese lugar, ya que es de gran riesgo en temporadas de lluvias pues con ello se desbordaría el agua y las casas quedarán totalmente inundadas.

La vecina María Inés, informó que tiene 47 años viviendo en este sector por lo que dijo que es incongruente que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro asegure que son personas invasoras de este lugar, además de que pagan el impuesto al predial y cuentan con las escrituras de su propiedad.

Mencionó que esa barda que cuenta con el permiso autorizado por el ayuntamiento de Culiacán, pero en el documento está señalado como construcción para casa habitación.

Aseguró que hace unas semanas acudieron a esta obra en construcción el propio alcalde Estrada Ferreiro y el ing. Flavio Gaxiola y sin embargo se siguió en pie con la construcción de la barda, ya que la persona que está construyendo esta barda a mostrado que tiene el permiso y los documentos en regla.

Vecina afectada María Inés | Foto: Marco Ruiz/ Debate

“Ferreiro tiene quien lo mande y vamos a buscar una audiencia con el gobernador Rubén Rocha y me imagino que no sabe lo que se está haciendo y al saber este problema no va a estar de acuerdo. Lo único que queremos es que se quite la barda y que el arroyo tenga su cauce “, expresó la vecina inconforme.

Otra vecina que intervino la cual no se identificó, comentó que no se puede tapar el arroyo porque no le pertenece a nadie, precisó que como personas afectadas están defendiendo sus derechos, ya que sin la barda y en temporadas de lluvias sus casas se han inundado y al reducir el cauce será más el agua que se desborde con posibilidades de perder sus pertenencias.

Por último, hicieron el llamado al presidente municipal de retirar el permiso y que además se derribe la barda, para que el agua tenga su salida normal en el arroyo.