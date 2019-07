Temen que por construcción de arroyo colapsen casas en la Agustina Ramírez

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de la cercanos al arroyo Agustina Ramírez señalan que ahorita el principal temor no son las inundaciones si no que también el posible derrumbe de los edificios ya que no tienen que los sostenga.

Desde las 8:00 horas trabajadores se encuentran quitando la basura que había sido arrastrada por el agua durante las ligeras lluvias que ocurrieron por la noche.

Un trabajador en la estructura del arroyo. Foto: El Debate

Fue necesario el uso de maquinaria pesada para retirar basura del arrroyo, además de que como ocurrió el día de ayer, se procederá a bombear el agua fuera de este para continuar con la construcción.