Temen taqueros de Culiacán aumentar costos por incremento en insumos

Sinaloa.- Quienes se dedican a la venta de tacos en sus diversas presentaciones en el municipio de Culiacán, Sinaloa, ya sea de asada, cabeza entre otras variantes, han tratado a toda costa no inflar sus precios para no afectar a los clientes, debido a que esta es una de las comidas típicas más solicitadas, sin embargo, con los aumentos radicales en el gas, la carne, tortillas, aceite e incluso verduras los están orillando a modificar sus tarifas.

Tal es el caso de Edwin Reyes, taquero desde hace aproximadamente 21 años, quien proviene de una familia que ha ofrecido este servicio desde hace tres décadas.

Edwin comentó que lo que más les está afectando es el aumento en la carne, incluso han tratado de negociar con las carnicerías porque acostumbran comprar en volúmenes altos, sin embargo, fue este lunes cuando se les informó que para el martes el precio de la carne subiría 11 pesos, lo que conlleva a sumarle alrededor de 700 pesos más a lo que normalmente invierten, por ello ese mismo día surtieron todo lo que pudieron, para alcanzar a comprar al costo normal.

Si nosotros ganábamos mil 500 y ahora se nos viene este gasto, ya no sabemos para qué trabajamos", señaló.

Por lo que, aunque normalmente deberían subir el precio para no salir perdiendo, tratan de no hacerlo, porque a la gente no le suben el sueldo y ahora si quieren consumir sus productos, tendrían que comprar menos porque es lo que se adaptaría a su presupuesto.

"Si alguien se comía 5 tacos, ahora se tendrá que comer 3 o 4 porque ya no le va a alcanzar" agregó.

Fernando Sánchez, dueño de una taquería mencionó que, los precios han subido tanto que están buscando evitar gastos extra que se presentan cuando les venden la carne ya fileteada y por ello piensan que será mejor invertir en una máquina para hacerlo ellos mismos.

"En todos los años que tengo trabajando nunca había visto un aumento como este" agregó.

