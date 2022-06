“Temo por la vida de mi familia y por la mía”: alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa solicitara su desafuero, el alcalde morenista de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo en entrevista para Debate que teme por su vida y la de su familia.

Señaló que quienes se han confabulado para afectarlo asemejan a un grupo del crimen organizado, en referencia al gobernador Rubén Rocha Moya, junto con el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y el diputado Feliciano Castro Meléndrez.

El diálogo con el primer edil se llevó a cabo en su despacho particular, donde ejerce su profesión de abogado, y estuvo acompañado de su jefe de prensa en la alcaldía, Vladimir Oviedo, quien no participó en la entrevista.

¿Cómo sucedió la notificación que hizo la Fiscalía General del Estado al Congreso donde solicitan el desafuero político contra usted?

“Hasta ahorita, no estoy notificado de nada oficialmente, me enteré por los medios. No pensé que fuera cierto, pero cuando vi las entrevistas con Feliciano Castro Meléndrez me di cuenta que sí. Y les quiero decir que esto ya lo veía venir, porque la persecución es feroz de parte del gobernador en contra mía, como lo es de Feliciano, el achichincle de él, y del secretario de Gobierno, que es el cerebro de todo esto, porque su torpeza ha llevado al gobernador a un embrollo muy grave por las consecuencias que esto pueda tener al final de cuentas, el desenlace que esto va a tener. No sé si quiera asumir las consecuencias el gobernador. Yo le recomendaría, como persona, que recapacite, que le pare, porque no es correcto lo que está haciendo, porque es injusto, abusiva su conducta y porque está cayendo en una trampa que le están poniendo sus colaboradores”.

¿Por qué motivo lo está requiriendo la FGE? Hay confusión en esta parte. ¿De qué lo están acusando: presuntos actos de corrupción, abuso de poder o de qué se trata?

“En estos momentos, hasta donde yo sé, por lo que se ha publicado y por lo que dijo Feliciano Castro, es por abuso de autoridad y discriminación contra las viudas de policías. Es falso todo eso, en ningún momento discriminamos a nadie: ni viudas, ni personas. Eso va contra mis principios, mi ideología. En segundo lugar, no hay abuso de autoridad. Si el abuso de autoridad lo quieren catalogar porque no pagamos oportunamente en cuanto lo ordena la ley o lo que sea, pues ya está pagado, eso no da para un juicio político o un desafuero, no hay recursos o demandas que puedan plantear, sin embargo, estamos pagando todo y quiero que sepan que Culiacán, como municipio, es el único del estado que le ha pagado a los policías jubilados y a las viudas de policías más del doble de lo que les correspondía, y el único hasta ahorita que le ha estado pagando la homologación”.

Alcalde, pero ya fue notificado, lo dijo Feliciano Castro. Usted, como abogado, conoce esto. Ya está la ruta de su desafuero, ¿cómo la ve usted?

“Mal, porque es un abuso de poder, un abuso de autoridad, una perversidad, prácticamente delincuencia organizada; porque la delincuencia organizada no se da nada más en el narcotráfico, se da cuando dos personas o más se unen para cometer un delito o afectar a una persona o a un grupo de personas”.

¿Siente que le quedan pocos días al frente de la alcaldía?

“Mi preocupación principal es el daño que me puedan causar a mí y a mi familia, porque son gentes vengativas, malas. Yo nunca pensé que Rocha Moya fuera malo, pero hoy estoy convencido de que sí lo es, son gente de peligro”.

¿Tiene miedo?

“Sí. Por mi familia; por mí no, de algo me tengo que morir. Temo por mi vida, no soy invulnerable, no traigo escoltas ni quién me cuide y no temo de los narcotraficantes, no temo de la gente esa, temo de ellos, sé de lo que son capaces. Vienen de los porros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los viejos, de ahí vienen y ahí están en el Congreso metidos todos, es una cueva, y Rocha es el jefe de ellos”.

¿Va a tomar algunas medidas de seguridad?

“No, qué puedo hacer. Aquí la única salvación es que hagan efectivo el compromiso de ir a platicar allá a México. ¿Qué quieren que les dé, el descuento del agua potable? Hay descuentos para todos. ¿De las viudas? A todas les estamos pagando; que alguna viuda se sienta ofendida por lo que tú quieras, eso no es motivo para quitar a un alcalde de su puesto, a un funcionario. No les dije ninguna grosería, no las dañé y lo que me pidió la Comisión que hiciera de las disculpas las hice públicas de gente que ni conocía inclusive y no pasa nada. No tengo el orgullo tan arraigado para decir no, no lo voy a hacer. Sí dije muchas veces ofrezco una disculpa, aunque no me sienta culpable, por cumplir una recomendación y por cumplir con una satisfacción para la gente que la va a recibir.

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán

*Nombre completo: Jesús Estrada Ferreiro.

*Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa.

*Trayectoria: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el 2018, fue presidente municipal de Culiacán por el partido de Morena; en 2021, se reeligió y tomó posesión por tres años más al frente de la capital sinaloense.